Barış Pehlivan, AKP'li belediyeye gelen haczi yazdı: Turgut Altınok'un aracı şoför vasıtasıyla kaçırıldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Ankara Keçiören Belediyesi'nin 94 milyon liralık borcu nedeniyle, Ankara 26. İcra Dairesi'nin haciz kararı aldığını, haczedilenler arasında başkan Turgut Altınok'un makam aracının da olduğunu belirterek, "Şirket avukatı Büşra Özcan elinde kararlar, yanında icra memuruyla belediyeye gitti. Orada, Altınok’un şoföründen makam aracının ruhsatı istenildi. Sonra olanlar haciz tutanağına şöyle yansıdı:

“Bunun üzerine, makam aracı olduğu bildirilen 06 KBB 06 plakalı 2019 model Audi siyah marka araç, ismini vermeyen şoför vasıtasıyla haciz mahallinden kaçırıldı.”

Alacaklı şirketin avukatı Özcan, aracın kaçırılmadan önce üzerine sürüldüğünü tutanağa geçirdi." diye yazdı.

Hacze konu makam aracının bir süre sonra bulunduğunu ancak Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nin AKP'li başkanın aracı hakkındaki haciz ve yakalama işlemini durdurduğunu belirten Pehlivan, "Belediye cephesi, aracın kamuya tahsisli olduğunu düşünüyor, alacaklı şirket ise bunun bir hile olduğunu savunuyordu.

Ve şimdi... Duydum ki şirket 100 milyon liraya yakın alacağı için yine belediyenin önüne gidecek. Fakat bu kez yanlarında polis de olacak. 40’a yakın araca, gayrimenkule ve veznelerdeki paraya el koymak istiyorlar. AKP’li belediye yine mal kaçıracak mı, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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