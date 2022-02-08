Barış Pehlivan: AKP’de ve hatta Erdoğan ailesinde bir “Fahrettin Altun rahatsızlığı” kazanı kaynıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan “rahatsız olanlar” olduğunu öne sürdü. Pehlivan, “AKP’de ve hatta Erdoğan ailesinde bir ‘Fahrettin Altun rahatsızlığı’ kazanı kaynıyor” diye yazdı.

Altun’a ilişkin bir süredir “görevden alınacak” iddiasının gündemde olduğuna dikkati çeken Pehlivan, alternatif isimlerin dillendirildiğini söyledi. Adı geçen bir isim yakın zamanda TRT Genel Müdürlüğü görevi son bulan İbrahim Eren olduğunu ifade eden Pehlivan; bir diğer ismin ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın Covid-19’a yakalanmasının ardından sosyal medyadaki “geçmiş olsun” ve “teşekkürler” trafiğine dikkati çeken Pehlivan, AKP’li gazetecilerin bile Altun’un kurduğu baskıdan şikâyet ettiğini ifade etti.

“Dahası, medyadaki etkisinden dolayı gazetelerde bakanlardan önce Fahrettin Altun’un isminin yazılmasının kabinede rahatsızlık yarattığını öğrendim” diyen Altun ayrıca şunları kaydetti:

“Yakın zamanda görevden alınır mı, yerine kim gelir; belirsiz. Ama net olan şu ki en azından şimdilik AKP’de ve hatta Erdoğan ailesinde bir 'Fahrettin Altun rahatsızlığı' kazanı kaynıyor.”

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