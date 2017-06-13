Barış Ödülü, Margaret Atwood’a verildi

Alman yayınevleri ve kitapçılarının çatı kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği tarafından verilen Barış Ödülü'nün bu yıl Kanadalı yazar ve şair Margaret Atwood'e verildiği açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, Atwood'un "siyasi duyarlılığının yanı sıra tehlikeli, henüz açığa çıkmamış gelişmeler ve akımlara ilişkin dikkati” nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, çağımızın en önemli yazarların biri olarak nitelendirilen Atwood'un ütopik ve distopik eserlerinde insani çelişkileri gözlemlediği ve normal sayılan birinin nasıl insanlık dışı bir hale gelebildiğini gösterdiği kaydedildi.

Dünyayı büyük bir dikkatle inceleyen ve insana dair bilgiye sahip olan Margaret Atwood'un duruşunun "insanlık, adalet ve hoşgörü” ile şekillendiği ifade edildi.

Kanada'nın en başarılı yazarı

Şimdiye kadar kitapları 30 dile çevrilen 77 yaşındaki Margaret Atwood, Kanada'nın en başarılı yazarı sayılıyor. Roman, öykü, deneme, tiyatro oyunu, senaryo ve çocuk kitapları yazan Margaret Atwood, ayrıca çevre ve kuşları koruma konusundaki aktivist kimliği ile de tanınıyor.

Margaret Atwood, 1985 yılında yayımlanan ve Türkçeye "Damızlık Kızın Öyküsü” olarak çevrilen romanı ile dünya çapında tanındı. Atwood, bu kitabında totaliter, kadınların sadece çocuk doğurduğu ve hiçbir hakkının olmadığı bir dünyayı anlatıyor. "Antilop ve Flurya” (2003), "Tufan Zamanı” (2009) ve henüz Türkçeye çevrilmeyen "MaddAddam” (2013) adlı ekolojik sorunları ele alan bilim-kurgu üçlemesi Atwood'un dikkat çeken romanları arasında bulunuyor.

Aslı Erdoğan'a mektup yazmıştı

Margaret Atwood, Uluslararası PEN Yazarlar Birliği bünyesinde Salman Rüşdi ile birlikte mayıs ayında başlattığı kampanya ile ülkesini terk etmek zorunda kalan yazarların durumuna dikkat çekmeyi hedefliyor.

Margaret Atwood, 15 Kasım Tutuklu Yazarlar Günü dolayısıyla geçen yıl cezaevinde bulunan yazar Aslı Erdoğan'a da bir mektup göndererek, Erdoğan'a yalnız olmadığı mesajı vermişti.

Alman Yayıncılar Birliği'nin 25 bin euro tutarındaki Barış Ödülü, 15 Ekim'de Frankfurt Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen bir törenle Margaret Atwood'a takdim edilecek.

1950'den beri Almanya içinden ve dışından yazar, felsefeci ve bilim insanlarına verilen Barış Ödülü'nü alanlar arasında Türk yazarlar Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk'un yanı sıra Hermann Hesse, Jürgen Habermas, Astrid Lindgren, Amos Oz, Mario Vargas Llosa, Mehudi Menuhin, Max Frisch gibi isimler bulunuyor.

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DW/dpa, JD/EC