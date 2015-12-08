Barış Meclisi'nden, 'Çözüm Süreci ve Krizi Aşmanın İmkânları' Konferansı

Türkiye Barış Meclisi, çeşitli ülkelerdeki etnik çatışmalar ve çözümleri üzerine araştırmalar yapan Barselona Barış Okulu Direktörü Vicenç Fisas’ın katılımıyla 12 Aralık 2015 Cumartesi günü 13.30-17.00 saatleri arasında Taksim Hill Otel'de "Çözüm Süreci ve Krizi Aşmanın İmkânları" başlıklı uluslararası bir konferans gerçekleşecek.

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek konferansta konuşmacı olarak militarizm, silahsızlanma, savunmaya alternatif, silah ticareti, barış araştırmaları, silahlı çatışmalarda ve barış süreçlerinde çatışma müzakereleri konularında 40'ı aşkın kitabın yazarı olan ve 97 yılından beri Barselona Otonom Üniversitesi’ndeki UNESCO Barış ve İnsan Hakları Kürsüsü’nün Başkanlığı’nı yapan Vicenç Fisas yer alıyor.

Konferansa ayrıca Hakikat, Adalet ve Hafıza Merkezi kurucularından, gazeteci Murat Çelikkan; Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Yüksel Taşkın; Ekopolitik Düşünce Merkezi kurucusu, Akil İnsanlar Heyeti Üyesi ve yazar Tarık Çelek ile Türkiye Barış Meclisi Yöneticisi Gülten Uçar konuşmacı olarak katılacak.