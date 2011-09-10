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Barış Manço’ya 37 bin ziyaretçi

Barış Manço’nun ölümünden sonra Kadıköy Belediyesi tarafından alınıp restore edilerek 2010 yılında ziyarete açılan Manço’nun evini, bir yıl içind

10 Eylül 2011 03:00

 T24 - Barış Manço’nun ölümünden sonra Kadıköy Belediyesi tarafından alınıp restore edilerek 2010 yılında ziyarete açılan Manço’nun evini, bir yıl içinde 37 bin kişi ziyaret etti.


Moda’da bulunan Manço’nun 4 katlı köşkünün her katında ayrı bir konsept var. Manço’nun bestelerini yaptığı piyanosu, son ana kadar kullandığı cep telefonu, ilginç yüzükleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.


Plak şeklinde tasarlanmış masalar ve nota sandalyeler ile Manço’nun kış bahçesinde oluşturulan Barış Kafe ise Manço’nun Kurtalan Ekspresi üyelerinin heykelleriyle fotoğraf çektirip şarkılarını dinledikleri bir mekân haline geldi. Manço’nun Müze Evi’nin sanal ziyaretçileri de var. Açıldığı günden itibaren 5 bin 273 kişinin ziyaret ettiği internet sayfasında Manço’nun evine 360 derece sanal ziyaret yapmak mümkün.


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