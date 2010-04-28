Barış Manço'nun evi 7 Haziran'da açılıyor

T24 - Sanatçı Barış Manço'nun, Kadıköy Belediyesi tarafından müze konsepti ile yeniden düzenlenen Moda'daki evi, 9 Haziran'da açılacak.





Kadıköy Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden sevilen sanatçı Barış Manço'nun, Moda Kamil Paşa Sokak'ta bulunan köşkünü Halk Bankası'ndan kiralayan Kadıköy Belediyesi, yaklaşık iki yıldır devam eden çalışmalarını tamamladı.





Manço'nun bestelerini yaptığı piyanosu, yurt dışından aldığı cam objeleri ve sanatçının ailesinin verdiği özel eşyaları, resim ve aksesuarlarıyla yeniden düzenlenen köşkün resmi açılışı, ailesinin isteği üzerine, halen askerde bulunan oğlu Doğukan Manço'nun da katılacağı törenle 9 Haziran'da yapılacak.





Sanatçının şarkılarının bulunduğu plak şeklinde masalar, ''Adam Olacak Çocuk Köşesi'', koltuğunda oturan ''Süper Babaanne'', bahçesinde ''domates-biber-patlıcan'' ve ''Arkadaşım Eşek'' heykellerinin bulunduğu ''Barış Manço Evi'', Türkiye'nin ilk oyuncak müzesini açan Sanatçı Sunay Akın'ın danışmanlığında müze konseptiyle düzenlendi.





Duvarlarında ve yerlerde Manço'nun şarkılarının notalarının bulunduğu köşkün merdivenleri, piyano tuşları olarak tasarlandı. Manço'nun giysileri, takıları ve diğer eşyalarının birebir sergilendiği evin odalarında ise sadece Barış Manço şarkıları çalınıyor.





Köşkün, açılış öncesi basın tanıtımı, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk tarafından yarın (29 Nisan 2010) saat 11:00'de Barış Manço Evi'nde yapılacak.