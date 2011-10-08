-Barış Manço'nun Belçika'daki evi müze oldu LIEGE (A.A) - 08.10.2011 - Barış Manço'nun Belçika'nın Liege kentinde uzun yıllar yaşadığı bina, ''Liege Barış Evi'' adıyla müzeye dönüştürüldü. Açılış töreninde kurdeleyi Barış Evi Derneği Başkanı Aslı Gülerman ve Brüksel bölge hükümeti Milletvekili Mahinur Özdemir birlikte kesti. Liege Belediyesi'nin kültürden sorumlu Başkan Yardımcısı Jean Pierre Hupkens, Beçikalı ve Türk sanatçılar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Manço hayranlarının katıldığı açılışta Barış Manço'nun ailesinden katılım olmamasını ''üzücü'' bulan ve ''iletişim kopukluğuna'' bağlayan Dernek Başkanı Gülerman, ''Bir yanlış anlama oldu ve giderilemedi ama bunun bedelini Barış Manço ödememeli'' dedi. Gülerman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Barış Manço Evi'nin açılışıyla gerçekten çok büyük adım atıldı. Buranın müze olması için başvurduğumuz Liege Belediyesinden olumlu cevap geldi. Önümüzdeki günlerde Türk Kültür Bakanlığı'yla da görüşmeler yapmayı düşünüyoruz'' dedi. Gülerman, kültür evinin tamamen müzeye dönüştürülmesinin Türkiye ve Belçika arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğini ve burada belediyenin de desteğiyle Fransızca ve Türkçe dil kursları yanında saz ve halk oyunları kursları verileceğini anlattı. Mimar ve sanatçı Mustafa Çavuşoğlu ise Barış Manço'yla bir uçak yolculuğunda tanıştıklarını aktararak ''Beni aranmakta olan Lübnanlı bir teröriste benzetmişler. Havaalanında tuttular ve içeri aldılar. Soruştururlarken uçak 1 saat gecikti. Barış ağabeyle orada müthiş bir samimiyetimiz başladı. Brüksel'e geldiğinde bana 'terörist' diye hitap ederdi. Barış Manço hayranı olarak elimden geldiğince bu eve gelip Türk sanat müziği ve tasavvuf müziği dersleri veriyorum'' dedi. Bu arada Doğukan Manço, yaptığı açıklamada, dernek yönetimi sorumlu olmasa da bir dönem başkaları tarafından satın alınan evde babasından kalan eşyaların internette satışa çıkarılmasından üzüntü duyduğunu ve yaşanan benzeri tatsızlıkların kendisini bu projeden soğuttuğunu belirtti.