Sanatçı Barış Manço, ölümünün 14. yılında İstanbul'da anılacak. Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sanatçı için yarın Kadıköy'deki Barış Manço Müzesi'nde, eşi Lale Manço Ahıskalı, çocukları Doğukan ve Batıkan Manço, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ile Manço'nun sevenlerinin katılımıyla anma programı düzenlenecek.

Anma programında, sanatçı dostları ve Kurtalan Ekspres üyeleri, Manço ile ilgili anıları paylaşacak ve sanatçının eserlerini seslendirecek.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin 14 yıl aradan sonra Barış Manço'nun piyanosu eşliğinde şarkılar söyleyeceği programda, Doğukan Manço da babasının şarkılarının yeni yorumlarını paylaşacak.

Ressam-heykeltıraş yeğeni Emel Vardar'ın yaptığı Barış Manço heykelinin açılışının gerçekleştirileceği anma programında, Barış Manço Derneği tarafından geliştirilen ''Barış Çocukları'' adlı uluslararası etkinlik de tanıtılacak.

