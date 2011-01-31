-BARIŞ MANÇO İÇİN ANMA TÖRENİ İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - Barış Manço, ölümünün 12. yılında ailesi ve sevenlerince anıldı. Barış Manço'nun ailesi ve sevenleri, Manço'nun müze haline getirilen Moda'daki evinde biraraya geldi. Şarkılar söyleyerek Manço'yu anan sevenlerine hitaben konuşan oğlu Doğukan Manço, babasının ölümünün üzerinden 12 yıl geçtiğini, sevenlerinin Barış Manço'yu, kendisinin ise hem babasını, hem de Barış Manço'yu kaybettiğini söyledi. Manço, ''Babam bize öyle bir isim ve sevgi bıraktı ki ona olan sevgi ayna gibi yansıyarak biz ailesine döndü'' dedi. Ölümünün üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen 12 yaşından küçük çocukların bile Barış Manço hayranı olduğunu ifade eden Manço, babasının en çok istediği şeyin gerçekleştiğini ve Barış Manço'nun gelecek nesillere aktarıldığını ifade etti. Aile olarak yaşadıkları Moda'daki bu evin yaşanan bazı maddi ihtilaflar sonucu ellerinden gittiğini belirten Manço, Kadıköy Belediyesinin desteğiyle bu evin müze haline getirildiğini anımsattı. ''Babamdan maddi olarak hiçbir şey kalmadı. Elimizdeki her şeyi haksız yere aldılar'' diyen Manço, bir şekilde bu evi tekrar Manço ailesine kazandırmak istediğini söyledi. Doğukan Manço, Barış Manço'nun bütün arşivini dijital ortama kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de Barış Manço'nun gelecek nesillere aktarılması için evini müze haline getirdiklerini, evin tapusunun Halk Bankası'nda olduğunu ve belediye olarak müze olması için kiraladıklarını bildirdi. Öztürk, bu evin Manço'nun çocuklarının olması gerektiğini, ihtilaflar çözülmezse ve gerekirse belediye olarak bu evi satın alıp kamulaştırarak müze olarak kalmasını sağlayabileceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından, genç müzisyenler eşliğinde Barış Manço'nun şarkıları seslendirildi. Bu arada Kadıköy Belediyesi, ''1-8 Şubat Barış ve Sevgi Haftası'' kapsamında, Barış Manço'nun anısına bir dizi etkinlik düzenleyecek. Etkinlik kapsamında 3 Şubatta, Moda'dan kalkacak Barış Manço Vapuru ile Boğaz turu yapılacak ve Manço'nun Kanlıca'daki kabri ziyaret edilecek. Hafta boyunca ayrıca Barış Manço evinde, yarın oğlu Doğukan Hazar Manço, kardeşi İnci Manço İlbay, 2 Şubatta arkadaşları Ender Önen, Batur Pere, 3 Şubatta Eser Taşkıran, Celal Güven, 4 Şubatta Cahit Berkay, 5 Şubatta Tamer Şahin, 6 Şubatta Ahmet Güvenç, Cihangir Akkuzu, 7 Şubatta Ayşegül Aldinç ve 8 Şubatta da Hasan Uğur Epirden, Hulusi Tunca ve Nurcan Sabur ile çeşitli söyleşi ve dinletiler gerçekleştirilecek. Belediye, ailesi ve Barış Manço 7'den 77'ye Dolu Dizgin Barış ve Sevgi Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik haftası boyunca, Barış Manço'nun evi ücretsiz gezilebilecek.