Barış için teröristle görüşmem denmemeli

T24 - BBC, IRA’ya silah bıraktıran sürecin mimarlarından Jonathan Powell ile konuştu:

İngiliz BBC televizyonu Afganistan’daki NATO güçlerinin Taliban ile görüşmeyi düşündüğü bir dönemde “Bir hükümet, savaştığı düşmanla görüşmeye hangi aşamada gider?” sorusunu Kuzey İrlanda’da IRA’ya silah bıraktıran sürecin mimarlarından eski İngiliz lideri Tony Blair’in danışmanı Jonathan Powell ile konuştu. Powell, “Benim görüşümce, kimse hakkında ‘muhatap alınamaz’ diye düşünülmemeli. Geçmişte, terörist olarak adlandırdığımız gruplarla görüşmeye oturduk, sonra bu kişiler hükümetlerde yer aldılar ve devlet adamı muamelesi gördüler. Bence bu, gelecekte de olacaktır” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bence bir etki yaratabilecek görüşme ve pazarlıklar, ancak her iki tarafın da kazançlı çıkamayacaklarını idrak ettiklerinde gerçekleşebilir. Kuzey İrlanda’ya bakın. Adams ve McGuiness, akla gelebilecek her stratejiye başvurdular. Hızlı, keskin, şok etkisi yaratan eylemleri denediler; uzun kampanyalar yürüttüler, bir elde silahla sandık başına gitmeyi denediler... Bu terörist kampanyalarının hiçbiri sonuç vermedi. 1980’lerin ortalarında bu işe barışçı bir çözüm bulunmasının şart olduğu anlaşıldı. Hiçbir zaman yenilgiye uğratılamayacaklarını biliyorlardı ama, asla kazanamayacaklarının da farkına vardılar. 80’lerin başlarında İngiliz ordusu da aynı durumdaydı sanırım. Güvenliği belli bir düzeyde tutabiliyorlardı ama asla kazanamayacaklar, İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’nu tümden yok edemeyeceklerdi... Her iki taraf da aynı noktada olursa, o zaman barışçı bir çözüm yolu bulunabiliyor.