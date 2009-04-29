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Dünya

Barış için 'seks grevi' yapacaklar

Kenyalı kadın grupları, "Siyasi liderleri barışa zorlamak için seks grevi yapalım" çağrısında bulundu

29 Nisan 2009 03:00

Kenya'da kadın grupları, siyasi liderleri, aralarındaki kavgaya son vermeye zorlamak için kadınlara "seks grevi" yapma çağrısında bulundu.

2007 seçimleri sonrasındaki kanlı kargaşanın tekrarlanmasından endişe eden Kadın Kalkınma Örgütü Başkanı Rukiye Subow, greve katılmalarını sağlamak için hayat kadınlarına da gelir kayıplarını önlemek için ödeme yapma sözü verdi.

Örgüt, rakip Devlet Başkanı Mwai Kibaki ile Başbakan Raila Odinga'nın eşlerine de greve katılma çağrısında bulundu.

Kadınlar, bir hafta sürecek boykotun kocalarını, barış yapması için hükümeti baskıya zorlayacağını düşünüyor.

Tartışmalı seçim sonuçları, Kibaki ile Odinga yandaşları arasında şiddete yol açmış, olaylarda binin üzerinde insan ölmüş, 600 bin kadar kişi evlerine terk etmek zorunda kalmıştı.

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