Barış İçin Müzik: Tek bir ülke mümkün mü?

Leipzig Operası Çocuk Korosu ile Barış İçin Müzik Gençlik Orkestrası'nın ortak konseri İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bu yıl on beşinci yaşını kutlayan Barış İçin Müzik Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte Leipzig Operası Çocuk Korosu ile Barış İçin Müzik Gençlik Orkestrası "Tek Dünya, Tek Ülke" temalı bir gösteri sahneledi. Enka Sanat'ın desteğiyle İstanbul'a gelen Leipzigli gençlerin "Dere Geliyor Dere" adlı eseri de Türkçe olarak seslendirdiği konser izleyenlerin büyük beğenisini toplarken, uzun süre ayakta alkışlandı.

Müzikal becerilerinin yanı sıra müzikle pekişen dostluklarını da sergileyen Türkiyeli ve Almanyalı gençler gösteri sonrası hep birlikte uzun süre dans ederek eğlendiler.

Barış İçin Müzik Vakfı Nedir?

Kömürlükte kuruldu binlerce yoksul çocuğa karşılıksız müzik eğitimi verdi

Barış İçin Müzik Vakfı, İstanbul'da yoksul mahallelerde yaşayan çocukların sanata katılımının önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyor.

Vakfın temelleri 2005 yılında, Mimar Mehmet Selim Baki'nin kişisel girişimleri ile yoksul mahallelerdeki çocuklara müzik eğitimi vermek amacıyla bir okulun kömürlüğünde başlatılan proje ile atıldı. 2009'da ilk binasına kavuşan proje 2011'de vakfa dönüştü.

Venezuelalı eğitimci, müzisyen ve aktivist José Antonio Abreu tarafından 1975 yılında Venezuela'da kurulan, gönüllü müzik eğitimi programı El Sistema ile güçlerini birleştiren Vakıf bugüne kadar 5 farklı şehirde 7 bin çocuğa dokundu.

Vakıf bünyesinde eğitim alan çocuklar, zamanla hem orkestra ve koroda yer alıyor hem de eğitmen olabiliyorlar.

Vakıf'ta aynı zamanda enstrüman tamir eğitimi alma fırsatı yakalayan öğrenciler, lütiye mesleğini de icra edebilecek yetkinliğe ulaşabiliyorlar.

Daha çok bağışlarla ayakta duran Barış İçin Müzik Vakfı amacını “Mümkün olduğu kadar fazla çocuğun sanatsal yaşam hakkı önündeki engelleri kaldırmak, barışın sesini müzik aracılığıyla duyurmak, insan haklarını temel alarak, bilinçli, özgürlükçü, adil, kimlikli genç bireylerle ortak yaşam alanları oluşturmak, genç bireylerin sanat aracılığıyla hem kendilerinde hem de toplumda olumlu dönüşümler yaratmalarına olanak sağlamak" olarak ifade ediyor.

Yoksul mahallelerde 'fırsat eşitliği' orkestrası: Barış İçin Müzik Vakfı: