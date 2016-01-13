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Abdullah Gül Üniversitesi 'barış' için imza atan Prof. Dr. Bülent Tanju'nun istifasını istedi

“Suça ortak olmayacağız!” bildirisinde 1128 imza var

13 Ocak 2016 02:59

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi tarafından yayınlanan ve 1128 akademisyenin imzası bulunan 'Bu suça ortak olmayacağız!' bildirisinde imzası olan öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Tanju’nun istifası istedi.

AGÜ’den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin öğretim üyesiyle ilgili şu bilgileri verdi; “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi tarafından yayınlanan bildiride imzası bulunan, Prof. Dr. Bülent Tanju’nun istifası istenmiştir. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda, hakkında işlem yapılacaktır. Basına ve Kamuoyuna duyurulur.” 

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