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Dünya

'Barış için grup seks' partisi iptal

'Dünya barışına destek' için Tel Aviv'de 250 kişinin katılımıyla düzenlenecek grup seks, tepkiler nedeniyle iptal edildi

26 Aralık 2008 02:00

Dünya barışına destek için 'Uluslararası Orgazm Günü'nde Tel Aviv'de 250 kişinin katılımıyla 'grup seks' düzenlemek isteyen bir tarikat, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine eylemlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Uzaylıların insanoğlunu yarattığına inanan Raelian tarikatı mensuplarınca organize edilen eylemin iptal edilmesinin ardından bir açıklama yapan tarikat sözcüsü Kobi Drori, 'Amacımız toplu orgazm yoluyla dünyaya biraz olsun barış getirmekti' diye konuştu.

Eylemin düzenleneceği alanın sahibinin de durumu çekince koymasının ardından organizasyonu iptal kararı aldıklarını kaydeden Drori, 22 Ocak'ta cinsellik konusunda bir konferans düzenleyeceklerini ve gelecek yıl aynı tarihlerde grup seks eylemini düzenlemek için çalışacaklarını ifade etti.

İsrail'de yüzlerce üyesi bulunan tarikatın dünya çapında 70 bine yakın takipçisi bulunuyor.

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