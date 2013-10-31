'Barış için birileri getirip bize birşey sunmamalı, biz hak etmeli ve uğraş vermeliyiz'

Akil İnsanlar Heyeti Akdeniz Grubu Üyesi ve sinema sanatçısı Kadir İnanır, çözüm sürecine ilişkin "Kan dökülmediği zaman, barış ümidi giderek güçleniyor, beklenti artıyor, umutlar daha çok yeşeriyor" dedi.

Vali Necmettin Kalkan, yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın'la Hakkari'de katıldığı sabah kahvaltısında sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen İnanır, ardından kentte 1969 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşları adına yaptırılan "Devrimci Gençlik Köprüsü"nü gezdi.

İnanır burada yaptığı konuşmada, Gezmiş adına yapılan köprünün insanlık tarihine atılan en büyük imzalardan biri olduğunu ve bölge halkının bunu yücelteceğini belirterek şöyle konuştu:

"Keşke ilk yapıldığı haliyle, o gariban, güçsüz, 5 parasız yapılan yüreklerle köprünün üzerinde durup bu röportajı yapabilseydik. Yapan insanlar genç yaşta ölüp gitti. Ama onlar ölümsüzdür. İnsanlar bu dünyadan göçüp giderler, ama bıraktıklarıyla asla unutulmazlar. Onun için bu köprünün üzerinde böyle bir röportajı yapabilme şansını yakaladığım için kendimi mutlu hissediyorum. Sizden, barış ve kardeşliğin simgesi olan bu köprüyü daha çok yüceltmenizi, bütün Türkiye 'nin yeni gençlerinden, bu köprünün ne olduğunu etkinlikler yaparak hatırlatmasını rica ediyorum. Bu bölgede bir film çekersem, kaçınılmaz mekanlardan birisi bu köprü olacaktır. Belki başlangıç, belki bitiş, belki de temel noktası olacaktır."

'Amacımız Van'da güçlü bir film çekmek'

Van'da da Belediye Başkanı Bekir Kaya'yı ziyaret eden İnanır, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bu bölgedeki yerleşim alanları ölü kentler gibi renksiz. Buraları renklendirmek gerekiyor. Ağaç olmadığı zaman kentler çok renksiz görünüyor. Mesela, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi yemyeşil ama Van'ın Başkale ilçesi öyle değil. Bir de binalar ölü renklerle boyandığı zaman şehir de ölü bir şehir olarak görünüyor" diye konuştu.

Daha önce bir film festivali kapsamında Van'a geldiklerini ve daha çok geleceklerini bildiren İnanır, kurduğu dostlukların ölümsüz olduğunu söyledi. Van'da film çekimiyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini ve bölge halkından da bu konuda hikaye beklediklerini ifade eden İnanır, amaçlarının güçlü bir film çekmek olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Biz de hikaye araştırıyoruz. Van'da film çekme konusunda hiçbir sorun yok. Burada sponsor da buluruz. En kolay filmi Van'da çekeriz. Ama bizim burada çekeceğimiz filmin Türk Sineması'nın önemli filmlerinden biri olması gerekiyor. Van gibi büyük bir kentte çekeceğimiz ve günümüzde yaşadığımız barış, huzur dolu günleri içine sokacağımız filmin, çok uzun düşünülüp, iyi araştırılıp, yoğun emekle hazırlanıp, üretilmesi gerekiyor. Yoksa sıradan bir film çekmekse mesele, bir iki telefon açarız, yarın insanlar gelir buraya öyle sıradan bir film çekeriz. Onu yapmak istemiyoruz."

'İnsanlar artık barışa inanıyor'

Çözüm sürecinin gayet güzel gittiğini ifade eden İnanır, "Kan dökülmediği zaman barış ümidi giderek güçleniyor, beklenti artıyor, umutlar daha çok yeşeriyor. Giderek daha güzel olacağı açık. Yeter ki hızlanalım. Çünkü biz yapabilmeliyiz. Birileri getirip bize birşey sunmamalı. Biz hak etmeli ve uğraş vermeliyiz. İnsanlar artık barışa inanıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Van Belediye Başkanı Kaya ise İnanır'ın Van'da çekeceği filme gereken desteği vereceklerini belirterek, "Bizim bu tür ziyaretlere, dayanışma ve desteğe ihtiyacımız var. Türkiye'nin sinemasına emek vermiş, büyük başarılara imza atmış insanları yanımızda hissetmekten büyük güç alıyoruz" dedi.

