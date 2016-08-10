‘Barış için Akademisyenler’den 21 kişi görevden uzaklaştırıldı!

Anadolu Üniversitesi'nde "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin bildirisini imzalayan 21 akademisyen görevinden uzaklaştırıldı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünce, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiride imzası bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 21 akademisyen görevinden uzaklaştırıldı.

AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bin 128 akademisyen tarafından 12 Ocak'ta yayınlanan bildiride imzası bulunan 28 akademik personel hakkında, bildirinin içeriği nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı kaydedildi. Hakkında soruşturma açılan personelden 21'i ile ilgili Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi uyarınca ihtiyati tedbir olarak 3 ay görevden uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, 28 akademik personel hakkındaki soruşturma sürecinin tamamlandığı ifade edilerek, dosyanın karar verilmek üzere YÖK'e gönderildiği, ilgililer hakkındaki nihai kararı YÖK'ün vereceği bildirildi.

Açıklamada, haklarında soruşturma yürütülen 28 akademik personelden 21'inin görevden uzaklaştırılmasının, haklarında yürütülen ve henüz sonuçlanmamış bulunan disiplin soruşturması kapsamında Devlet Memurları Kanunu uyarınca olduğu, ülkenin içinde bulunduğu OHAL ilanına sebebiyet veren olaylarla ilgisinin bulunmadığı aktarıldı. Açıklamada, ilgililerin bu idari işlem karşısında dava haklarını kullanmalarının önünde herhangi bir engel olmadığı vurgulandı.