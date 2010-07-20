-BARIŞ HAREKATININ YILDÖNÜMÜ ANKARA'DA KUTLANDI ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Kıbrıs Barış Harekatının 36. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ulus'taki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören TSK, KKTC ve bazı dernekler adına çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Namık Korhan, barış harekatının 36. yıl dönümünün ''artan bir gurur ve heyecanla'' kutlandığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının kurduğu bağımsız ve demokratik devletinde yaşamını huzur ve güven ortamında sürdürdüğünü bildiren Korhan, ''Bunu hiç şüphesiz mutlu barış harekatını gerçekleştirmiş olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ve koşulsuz desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ana vatan Türkiye hükümetlerine borçludur'' dedi. Kıbrıs Türk halkının kendilerini soykırımdan kurtarmak için harekata katılıp şehit ve gazi olanları her zaman minnetle anacağını dile getiren Korhan, 20 Temmuz 1974 tarihini Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. ''Harekat olmasaydı Kıbrıs Türk halkı bu adada olmayacaktı'' diyen Korhan, harekat ile sadece Kıbrıs Türk halkı değil Yunan cuntasına direnen Rumların da kurtarıldığını vurguladı. Korhan, şunları söyledi: ''Kıbrıs Türk tarafı 40 yılı aşkın bir süredir BM çatısı altında kapsamlı bir çözüme varılması için sürdürülen görüşmelere, tüm iyi niyeti ile katılmaktadır. Bugün de Türkiye'nin desteği ile Cumhurbaşkanımız Sayın Dr. Derviş Eroğlu başkanlığında adada adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için görüşmelere katılmaya devam etmekteyiz. Yıl sonuna kadar da anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu düşünmekteyiz. Bugüne kadar görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının tek sebebi Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafının eşit statüsünü reddetmesidir. Eğer Rum tarafı gerçek bir çözüme varılmasını arzuluyorsa yapıcı bir tutumla masaya oturmalıdır. Bilinmelidir ki varılacak çözüm ancak iki kesimli, siyasi eşit statü ve iki eşit kurucu devlete dayalı yeni bir ortaklıkla mümkün olabilir. Bunun yanı sıra ana vatanımız Türkiye'nin garantörlüğü bizim için elzemdir ve vazgeçilmezdir.'' Korhan, Kıbrıs Türk halkının unutmadığı 1963-1974 yıllarındaki acı tecrübeleri bir kez daha yaşamak istemediğini de sözlerine ekledi.