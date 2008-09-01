Barış günü kutlandı

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kadıköy Meydanı’nda ‘Kürt sorununa demokratik çözüm’ adıyla düzenlenen etkinliğe 30 bin kişi katıldı. Etkinlik için Kadıköy Meydanı’na çıkan yollar trafiğe kapatılırken gruplar meydana yürüyerek geldi. Sarı, kırmızı, yeşil bayraklar ve PKK lideri Abdullah Öcalan posterleri ile PKK bayraklarının açıldığı mitingte sık sık ‘Selam selam İmralı’ya bin selam’ ile çeşitli Kürtçe sloganlar atıldı.



Şenliğe ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, DTP milletvekilleri Hasip Kaplan, Sırrı Sakık, Sabahat Tuncel katıldı. Uras, şenlikte yaptığı konuşmada barışın yolunun Ergenekon’un çözümünden ve tüm darbe yapanlardan hesap sorulmasından geçtiğini söyledi.



DTP Eşbaşkanı Emine Ayna ise dünyadaki savaşların arkasında ABD ve peşine takılan Avrupalı güçler olduğunu, Türkiye’de de Kürtlerin ezilmelerine ve işkence görmelerine rağmen barış için meydanları en çok dolduran kesim olduğunu söyledi.



Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır Girişimi’nin, ‘Türkiye barış için buluşuyor, Kürt sorununa demokratik çözüm’ sloganıyla Diyarbakır’da düzenlediği mitinge ise onbinlerce kişi katıldı. Mitingte şehit bir asker ile öldürülen bir PKK’lının anneleri el ele tutuştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, “Barış ısrarı için el ele veren gerilla ve asker analarının önünde saygı ile eğiliyorum” dedi. Miting alanına, üzerinde Türkçe-Kürtçe, ‘Yaşasın halkların kardeşliği’, ‘Barışa bir şans tanınsın’ ve ‘Yargı silah değil, adalet dağıtır’ yazılı dövizler asıldı.

Adana’da düzenlenen ve beş bin kişinin katıldığı Barış Günü etkinliğinde ise olaylar çıktı. Mitingin sonunda sloganlar atarak yürüyen bir gruba polis copla müdahalede bulundu, bir çok kişi gözaltına alındı.



Asker ve PKK'lı annesi yan yana



Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır Girişimi'nin, 'Türkiye barış için buluşuyor, Kürt sorununa demokratik çözüm' sloganı ile Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitingde şahit bir askeri ile öldürülen bir PKK'lının anneleri el ele tutuştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, PKK'lı teröristlere 'Gerilla' diye hitap ederken, "Barış ısrarı için el ele veren gerilla ve asker analarının önünde saygı ile eğiliyorum" dedi. Mitingi sırasında küçük bir grup ise bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını gezdirdi.



Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır Girişimi'nin, 'Türkiye barış için buluşuyor, Kürt sorununa demokratik çözüm' sloganı ile İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, DTP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Ayla Akat Ata, Sevahir Bayındır, Gültan Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, DTP'li belediye başkanları, Prof.Dr.Cengiz Güleç'in yanısıra Diyarbakır ve çevre illerden gelen yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Miting öncesinde belediye ekiplerinin orta refüjlerde bulunan taşları ve kaya parçalarını olası bir olayda kullanılmaması için toplaması dikkat çekti.



Miting alanında Türkçe-Kürtçe afişler



Miting alanına, üzerinde Türkçe-Kürtçe, 'Yaşasın halkların kardeşliği', 'Barışa bir şans tanınsın', 'Kürt'e barış, Türk'e barıştır' ve 'Yargı silah değil, adalet dağıtır' yazılı dövizler asılırken, zaman zaman terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Bunun üzerine tertip komitesi, mitingde atılan sloganların belirlendiğini ve bunun dışında slogan atılmaması yönünde uyarılarda bulundu.



Miting sırasında sayıları yaklaşık 10 kişi olan küçük bir grup terör örgütü PKK'nın flamaları ile teröristbaşı Öcalan'ın fotoğraflarını açarak alanda gezdirdi.

Miting sırasında tertip komutesinin şehit annesi olarak tanıttığı Emine Yavuz ile yine öldürülen PKK'lı teröristin annesi Habibe Altan el ele tutuşarak katılanları selamladı. PKK'lının annesi Habibe Altan, kanlarının son damlasına kadar barış diyeceklerini ifade ederek, "Kimse evladını ölüme gönderemez. Artık çağre bulunsun ve akan kan durdurulsun" dedi.

Asker annesi olan ve duygulandığı gözlenen Emine Yavuz, ne askerlerin ne de PKK'lıların annelerinin ağlamasını istemediğini belirtirek, "Allah için artık barış sağlansın diyorum" dedi.

DTP lideri Ahmet Türk ve diğer katılımcılar bu arada barış güvercinlerini uçurdular.





Baydemir, teröristlere 'gerilla' dedi



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Kürtçe yaptığı konuşmada, PKK'lılardan 'gerilla' diye bahsetti. Baydemir, "Gerilla ve asker annesi el ele verdi. Yürüklerimiz yandı. 'Başka yürekler yanmasın diyorlar' Ben onların önünde saygı ile eğiliyorum" dedi. Ankara, Washington ve Bürüksel'in bu halkın sesini duyması gerektiğini söyleyen Baydemir, "Biz savaş istemiyoruz. Kürt halkı bin yıldır kimsenin dilini yasaklamadı, kimsenin köyünü yakmadı. Biz dilimizi, kimliğimizi ve çocuklarımızın geleceğini istiyoruz. Yolunuz barış ve kardeşlik yolu olsun" diye konuştu.



'Kürtler, 4 ülkeye hapsedildi'



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, barışı bildiklerini ve seslerinin bütün dünya tarafından duyalmasını istediklerini söyledi. Türk, "Siz barış ve özgürlük istiyorsunuz, kimse önünüzde duramaz. Osmanlı İmparatorluğu'nda bin yıl Kürtler bütün halklarla barış içinde birlikte yaşadı. Ama Kürtler 4 ayrı ülkede hapsedildi. Bu ülkelerde potansiyel suçlu olarak görülüyor. Osya Kürtler onurlu bir yaşam ve barış istiyor" dedi.



'Siyasiler, 30 Ağustos'da papatya falı açıyor'



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan konusunda olayın tarihçiler tarafından araştırılmasını istediğini hatırlatan DTP lideri Türk, şunları söyledi:



"Bizde diyoruz ki, bir hakikatli araştırma komisyonu kurulsun. Türk halkı Ergenekon ve çetelerin Kürtler'e yaptığını bilse Kürtlere farklı bakar. Çatışmalar ne kadar büyürse büyüsün, şartlar ne olursa olsun barış mücadelesini sürdüreceğiz. Ama dili ve kültürü olmayan bir halk nasıl barış isteyebilir? Onun için diyoruzki, gelin bir kurucu meclis kuralım. Önce Kürt sorununu tartışıp çözüm yollarını arayalım. Barış isteyen kim? Savaş isteyen kim? Ortaya çıksın. 30 Ağustos'ta yapılan şatafatlı devir teslim törenleri, Cumhurbaşkanı ve başbakanların devir teslim törenlerini gölgede bırakıyor. Siyasiler her 30 Ağustos'ta papatya falı açıyor. Bunlar şahin mi olacak, güvercin mi diye. Yol haritasını çizmesi gereken siyasetçiler maalesef kendilerine dayatılan siyaset karşısında sessiz kalıyorlar. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, AB hukukunun terörle mücadeleyi engellediğini söylüyor. Ergenekon'un da AB hukuku mu ortaya çıkardı? Faili meçhul cinayetler, köy yakmaları da AB hukuku mu ortaya çıkardı. Hukukun olmadığı yerde çatışma geliyor. Bu yaklaşım tehlikeli bir yaklaşımdır. Halkların kardeşliği ve özgürlüğü ile ilgili olan çok güzel rüyalarımızı gelin karartmayın diyoruz. Ergenekon, Kürt coğrafyasında doğup büyüdü. Türkiye'nin başına bela olunca ortaya çıkarıldı. DTP olarak bu işin müdahaliyiz."

Barış mitingteki son konuşmayı Prof.Dr. Cengiz Güleç yaptı. Güleç, Türkiye'de yıllardır devam eden ve çözülemeyen bir iç savaşın yaşandığı bir ülke olduğunu söyleyerek, "Savaşın olduğu yerde barış çiçeği açamaz. Barışı savunanlar bir halkın özgür iradesini ve dilini de savunmalıdır. Kürt halkının barış sevdasını destekleyen bir Türk olarak sizleri destekliyorum" diye konuştu.



