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Barış Güler'in mal varlığı üzerindeki tedbir kararı kalktı

Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in mal varlığı üzerindeki tedbir itiraz üzerine kaldırılırken, ikinci operasyonda alınan ancak hiçbir kuruma gönderilmeyen tedbir kararları geçersiz oldu

01 Ocak 2014 11:51

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaların yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in malları üzerine konulan tedbir kararı mahkemeye yapılan itiraz üzerine kaldırıldı.

Savcı Muammer Akkaş’ın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınmasına karar verilen 41 kişiden 7’sinin mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin karar ise hiçbir kuruma gönderilmediği için uygulamaya konulmadı.
Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın yürüttüğü soruşturmada, nöbetçi mahkemenin gözaltına alınmasına karar verdiği 41 kişiden 7’sinin mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin 25 Aralık 2013 tarihli kararın hiçbir kuruma gönderilmediği için uygulamaya konulmadığı ortaya çıktı. Ayrıca ‘17 Aralık Operasyonu’nda eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in malları üzerine konulan tedbir kararı da mahkemeye yapılan itiraz üzerine kaldırıldı. İstanbul 18’inci Sulh Ceza Mahkemesi, ‘Büyük Rüşvet Operasyonu’ndan bir gün önce gözaltına alınacak kişilerin mal varlıklarına tedbir konulmasına karar vermişti. Karar operasyonun yapıldığı gün Türkiye genelindeki tüm bankalar, sanayi odaları, ticaret odaları, tapu daireleri, vergi daireleri, trafik şube müdürlükleri ve noterlere gönderilmişti.

 

İhaleye fesat, rüşvet

 

Muammer Akkaş’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘nüfuz ticareti’, ‘rüşvet’, ‘kamu malına zarar vermek’ suçları üzerinden yürüttüğü 2’nci soruşturmada, BİM AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş, Usame Kutub, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Türk Telekom Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tivnikli ve Cengiz Aktürk’ün mal varlıklarına tedbir konulmasına karar verilmişti. Nöbetçi özgürlük yargıcı Süleyman Karaçöl ayrıca Kalyon Grubu tarafından kurulan ve geçtiğimiz günlerde Sabah ile ATV’yi satın alan Zirve Holding ile yatırım danışmanlık şirketi olarak faaliyet gösteren ve Cengiz Aktürk’e ait olduğu bilinen Bosphorus 360’ın mal varlıklarına da tedbir konulması kararı almıştı.

Hürriyet'te yer alan haberin tamamını okumak için  tıklayın

 

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