Barış Girişimi YSK kararını protesto etti

T24- Yüksek Seçim Kurulu’nun BDP’nin desteklediği bağımsız adayların önemli bölümünün seçime katılamayacağı kararı, Barış Girişimi tarafından TBMM Başkanlığına ve Meclis’te grupları bulunan partilerin grup başkanlarına gönderilen bir açıklamayla protesto edildi.

Girişim; aralarında tanınmış öğretim üyelerinin, sanatçıların, yazarların, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin ve farklı siyasal eğilimlerden isimlerin bulunduğu imzaların ilk on iki saat içinde toplananlar olduğunu, protestoların gerekli mercilere acilen ulaşabilmesi için imza toplamayı kesmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Protesto metnine katılan, ancak imzaları yetişmeyen yurttaşların aşağıdaki metni TBMM Başkanlığı’na, AKP,CHP,BDP parti grupları başkanlıklarına gönderebilecekleri bildirildi.

Barış Girişimi’nin imzaya açtığı metin aynen şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığına

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığına

Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanlığına

“Yasalar, yurttaşların hakkaniyet duygusunu ve vicdanları zedelediği zaman meşruiyetini yitirir. Yüksek Seçim Kurulu’nun, BDP’nin desteklediği bağımsız adayların önemli bölümünü son anda veto etmesi barışa, adalete, halkların birlikte yaşama iradesine ve demokrasiye karşı bir devlet darbesidir. Hangi yasal gerekçeye dayanırsa dayansın bu karar savunulamaz. İktidar partisi, sorumluluğu YSK’ya yükleyerek kendini temize çıkartamaz.

Kürt halkının siyasal tercihinin Meclis’e yansımasını engelleyen yüzde 10 barajı yetmiyormuş gibi, BDP’nin barışa, çözüme, sivilleşmeye doğru önemli bir adım olan bağımsız adaylarla parlamentoda yer alma girişimini baltalayacak ya da güçsüzleştirecek her karar ve uygulama ülkede barış ve demokrasinin tesisine indirilmiş bilinçli bir darbedir. YSK kararı, bu koşullarda yapılacak bir seçimin toplumsal meşruiyeti kadar, seçimler sonrasında yapılacağı umut edilen yeni anayasanın meşruiyetini de tartışmalı kılacaktır.

Kürt siyasal hareketini siyaset zeminininden ve bu ülkenin parlamentosundan uzaklaştırma çabalarını ancak demokratik direnişle engelleyebiliriz. Hangi siyasal kesimden, hangi görüşten olursa olsun kendine demokrat, barışçı, özgürlükçü diyen herkesi YSK kararını etkin şekilde protestoya çağırırken; AKP ve CHP’nin Meclis’i derhal toplayarak gerekli yasal, anayasal değişiklikleri acilen gerçekleştirmelerini talep ediyoruz.”



Barış Girişimi





İMZALAR





Adalet Dinamit, Ahmet Aykaç, Ahmet Dindar, Ahmet İnsel, Akın Atalay, Akın Atauz, Algın Saydar, Ali Altınkanat, Ali Şahinoğlu, Ali Şenalp, Ali Uçansu, Arat Dink, Arif Ali Cıngı, Arif Mardin, Arus Yumul, Aslı Kaygusuz Emek, Aslı Takanay, Atilla Aksel, Ayçin Şan, Ayda Arel, Aydın Engin, Ayfer Bartu Candan, Ayşe Ayben Altunç, Ayşe Betül Çelik, Ayşe Gül Altınay, Ayşe Nur Doksat, Ayşe Özdemir, Aytekin Yılmaz, Bağış Erten, Bahri Bayram Belen, Bahriye Karatay, Balkan Talu, Baran Ayhan, Baskın Oran, Behçet Çelik, Bekir Sami Yıldızhan, Beril Eyüboğlu, Betül Tanbay, Bilal Tanrıverdi, Biray Kolluoğlu, Bircan Yorulmaz, Birnur Akan, Birsen Korkmaz, Burak Baysun, Burak Demir, Burak Ulman, Bülent Aydın, Bülent Utku, Bülent Yarbaşı, Cafer Solgun, Can Candan, Can Özer, Canset Big, Cavidan Soykan, Celal Deniz, Ceren Özselçuk, Ceren Öztürk, Ceren Sözeri, Ceyda Can, Cihat Demirtaş, Clemence Durand, Cüneyt Yalaz, Çağatay Anadol, Çağlar Çetin, Çağlar Tanyeri, Çiğdem Kafesçioğlu, Çiğdem Mater, Deniz Sezgün, Deniz Türkali, Derya Özkan, Dilek Gökçin, Dilek Hattatoğlu, Doğa Can Atalay, Ebru Uzpeder, Ece Öztan, Eda Afife Demirtaş, Ekin Gün, Emel Işıtan, Emel Kurma, Emrah Gürsel, Emre Cingöz, Emrullah Kandemir, Engin Sarı, Erdal Karayazgan, Erdal Yıldırım, Erdoğan Aydın, Ergin Cinmen, Ergün Eşsizoğlu, Erol Köroğlu, Ersoy Tan, Esat Ayhan, Esmahan Aykol, Esra Çiftçi, Esra Demir, Esra Güçlüer, Esra Mungan, Eylem Tek, Fecri Şengür, Fehim Caculi, Feray Salman, Ferhan Pınar Ekin, Ferhat Kentel, Fethiye Çetin, Fırat Ceweri, Figen Şakacı, Fikret Adaman, Filiz Kahraman, Filiz Kerestecioğlu, Fisun Yalçınkaya, Füsun Çelik, Garine B. Seropyan, Garip Can Yıldırım, Gençay Gürsoy, Gizem Alav Sapçı, Görkem Yeltan, Gülbin Yeşil, Gülcan Kartal, Gülcan Tezcan, Güliz Sağlam, Gülnur Aksop, Gülru Göker, Gülseren Adaklı, Gülsüm Ağaoğlu, Gülsüm Ekinci, Gülşin Ketenci, Gündüz Mutluay, Hacer Ansal, Hacer Foggo, Hale Akay, Halil Savda, Halim Yılmaz, Haluk Levent, Haluk Sunat, Haluk Ünal, Hamdi Gülen, Hasan Gürkan, Hatice Altınışık, Hatice Erbay, Hekim Coşkun, Hilal Kaplan, Hulusi Zeybel, Hülya Eralp, Hülya Gülbahar, Hüseyin Çakır, Hüseyin Güngör, Hüseyin Kahraman, Hüseyin Öntaş, Irazca S.Geray, Işıl Kasapoğlu, Işıl Uyar, Izak Atiyas, İbrahim Betil, İbrahim Halil Şimşek, İdil Eser, İlhan Nevşehirli, İrfan Açıkgöz, İsmail Pırnar, Josef Palambo, Karin Karakaşlı, Kaya Çınar, Kemal Işıktaş, Kemal Kutan, Kemal Şahin, Kerem Çiftçioğlu, Kerem Öktem, Kirkor Sahakoğlu, Koray Doğan Urbarlı, Korkut Akın, Kurtuluş Binici, Leman Yurtsever, Ludmilla Büyüm, M.Cem Tüfekçi, Mebuse Tekay, Mehmet Aras, Mehmet Atak, Mehmet Bingöllü, Mehmet Erbudak, Mehmet Rasgelener, Melek Ulagay Taylan, Melih Özeskinazi, Meltem Aravi, Meltem Savcı, Meltem Toksöz, Meryem Koray, Mesut Fırat, Metin Bakkalcı, Mine Eder, Misak Hergel, Muhsin Kızılkaya, Murat Akagündüz, Murat Aksoy, Murat Dinçer, Murat Kaspar, Murat Özgünay, Murat Yüksel, Mustafa Atalay, Mustafa Gözcan, Mustafa Özgür Özdemir, Mustafa Yasacan, Müge Karalom, Müjgan Halis, Müslüm Üzülmez, Nadire Mater, Nalan Barbarosoğlu, Nalan Gonca Çelik, Nalan Sakızlı, Nazan İpşiroğlu, Nazmi Şaşmaztin, Necat Bayraktar, Necip Doğu, Necla Zarakol, Necmiye Alpay, Neslihan Akbulut Arıkan, Nesrin Aslan, Nesrin Semiz, Neşe Erdilek, Nilgün Aklar, Nigün Uysal, Nilgün Yurdalan, Nilüfer Uğur Dalay, Nimet Yardımcı, Nüket Esen, Okan Akhan, Olcay Akyıldız, Orhan Yalçın Güntekin, Osman Kavala, Osman Köker, Oya Baydar, Ömer Faruk, Ömer Kavili, Önder Küçükural, Önder Uygun, Ören Altmışyedioğlu, Özer Turan, Özgün Emre Sorkun, Özgür Mumcu, Özgür Sarıoğlu, Özgür Yavuz, Özlem Barın, Özlem Dalkıran, Pakrat Estukyan, Pelin Cengiz, Rana Arıbaş, Remzi Altunpolat, Rezzan Tuncay, Rober Koptaş, Sait Çetinoğlu, Sara Güngören, Seçkin Kazak, Sefa Feza Arslan, Selçuk Togul, Selim Mahmutoğlu, Selim S. Kuru, Selin Çağatay, Sema Moritz, Semanur Sönmez, Serap Güre, Serdar Değirmencioğlu, Serhad Kara, Serpil Arısoy, Serpil Güler, Sevda Köksoy Küey, Sevgi Özçelik, Sevgi Tuncel, Sevi Yüzbaşıoğlu, Sevil Demirci, Sevinç Altan, Sevinç İldan, Sezai Temelli, Sezer Ateş Ayvaz, Sezer Bilen, Sezgi Iraz Sezgün, Sıdıka Çetin, Sibel Özbudun, Sinem Dinçer, Sultan Özcan, Şaban Dayanan, Şaban İba, Şanar Yurdatapan, Şehrazat Çakıroğlu, Şule Atay, Şükriye Ercan, Tahsin Yeşildere, Taki Akkuş, Tatyos Bebek, Tayfun Mater, Temel Demirer, Teoman Pamukçu, Tevfik Bilgin, Tuncay Yavuz, Turan Eser, Turan Sarıtemur, Turgut Öker, Tülay Ayhan, Türkân Uzun, Ufuk Ahıska, Ümide Aysu, Ümit Fırat, Üstün Bilgen Reinart, Vangelis Kechriotis, Vecdi Sayar, Volkan Görendağ, Yalçın Ergündoğan, Yalçın Yusufoğlu, Yaman Aksu, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Göksu, Yasemin Şan, Yeşim Öztarakçı, Yıldız Önen, Zafer Kıraç, Zafer Nuhoğlu, Zehra Yeren, Zeynel Koç, Zeynep Bilgin, Zeynep Erdim, Zeynep Gambetti, Zeynep Gülcan Çolak, Zeynep Kaşlı, Zeynep Kaya Akdeniz, Zeynep Tanbay, Zeynep Tozduman, Zeynep Uysal