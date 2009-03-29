Barış da 'Almanya' dedi

Almanya Ümit Milli Futbol Takımı'nda oynayan Galatasaraylı Barış Özbek, Alman futboluna çok şey borçlu olduğunu, bu nedenle oldukça erken bir zamanda Almanya Ümit Milli Takımı'nda oynama kararı aldığını söyledi.



Barış Özbek, Almanya 2. televizyon kanalı ZDF'de yayınlanan "Sportstudio" (Spor Stüdyosu) programında yaptığı açıklamada, Almanya Milli Takımı'nı seçme kararının kendisi için zor olduğunu, bu konuda önce ailesi ve teknik direktörüyle konuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Üstelik Türkiye'de oynuyorum. Bu konuda olumsuz bazı tepkiler de aldım. Ancak ben Almanya'da doğdum. Alman futboluna çok şey borçluyum. Bu nedenle Almanya Milli Takımı'nı seçtim. Kararımdan dolayı da mutluyum. Umarım bu böyle kalır" dedi.



Türkiye'de kendisine "Almancı" denildiğini, Almanya'da da kendisinin bir "Alman Türkü" olduğunu ifade eden Özbek, "Bununla yaşamam lazım. Sahada herşeyimi ortaya koyarak Almanya Milli Takımı adına başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.



Kendisi gibi oyuncuların spor yoluyla göçmenlerin Alman toplumuna uyumu konusundaki bir soruya karşılık Özbek, Almanya'da çok kültürlü bir toplum içinde yaşadıklarını belirterek, gelecekte daha fazla göçmen kökenlinin Almanya Milli Takımı'nda oynamasını istediğini kaydetti.



Almanya'nın dün ümitlerde Hollanda'ya 4-0 yenildiğinin hatırlatılması üzerine de Özbek, aslında çok güçlü bir takım olduklarını, şu sıralar eksik oyuncuları bulunduğunu ifade ederek, "Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanabilecek bir takımız. Ancak bu, son yenilgimiz de olmayacaktır. Bizim bu maçı bir an önce unutup geleceğe bakmamız lazım" dedi.

