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Barış Bloku'ndan yasak sonrası Barış Yürüyüşü için yeni çağrı: Aksaray'da toplanacağız

İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan Büyük Barış Yürüyüşü, Barış Bloku tarafından Aksaray’a alındı

25 Temmuz 2015 22:37

Barış Bloku, yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Büyük Barış Yürüyüşü'nün Valilik tarafından yasaklanmasının ardından yarın saat 16:00'da Aksaray Metro İstasyonu önünde toplanma çağrısı yaptı.

"AKP'nin savaş politikalarına ve IŞİD'e karşı" sloganıyla yarın yapılacağı açıklanan Büyük Barış Yürüyüşü'ne yasak geldi. Barış Bloku tarafından Tepebaşı'ndan Aksaray'a düzenlenecek ve yüz binlerin barış için buluşmasının beklendiği Büyük Barış Yürüyüşü, İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.

İstanbul Valiliği tarafından Barış Bloku temsilcilerine gönderilen tebligatta, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gerekçe gösterilerek yürüyüşe izin verilmediği bildirildi. Yürüyüş güzergahının toplantı ve yürüyüş alanları içinde olmadığı belirtilen kararda, "Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör olayları nedeniyle provakatif eylemlere mahal verebileceğinden ilimizdeki huzur ve güvenliğin kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütcallik emniyetin, kamu güvenliği ve huzurunun bozulması, bölgedeki yoğun trafik seyrinin engellenerek vatandaşlarımızın karşı karşıya kalacağı mağduriyetin önlenmesi gerekçesiyle uygun görülmemiştir" ifadelerine de yer verildi.

İstanbul Valiliği'nin yasak kararından sonra bir açıklama yaoan Barış Bloku yarın saat 16:00'da Aksaray Metro İstasyonu önünde toplanma çağrısı yaptı.

 

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