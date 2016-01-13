Barış bildirisini imzalayan profesöre 301’den soruşturma

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörlüğü, 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' bildirisinde imzası bulunan Prof. Dr. Bülent Tanju'nun istifasını isterken, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı da Tanju hakkında TCK'nın 216 ve 301 maddelerinden soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Aydın müsveddeleri’ dediği, yurtiçi ve yurtdışındaki 89 üniversiteden 1128 akademisyen bir bildiri kaleme alarak, Güneydoğu illerinde süren sokağa çıkma yasaklarının beraberinde getirdiği hak ihlalleri için “Bu suça ortak olmayacağız” demişti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeliğinden bir süre önce Kayseri AGÜ mimarlık bölümüne atanan Prof. Dr. Bülent Tanju'nun 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' tarafından yayınlanan bildiriye imza atmasının ardından AGÜ Rektörlüğü’nce Tanju’nun istifası istenmiş, ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda, hakkında işlem yapılacağı duyurulmuştu.

301'den soruşturma

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı da Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine bir yazı göndererek, Prof. Dr. Bülent Tanju hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek, devletin kurumlarını alenen aşağılamak' suçlarından TCK'nın 216 ve 301 maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmasını istedi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nce, Prof. Dr. Bülent Tanju hakkında soruşturma başlatıldı.

Abdullah Gül Üniversitesi, Barış İçin Akademisyenler grubunun yayınladığı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiride imzası bulunan 1128 akademisyenden biri olan Prof. Dr. Bülent Tanju’nun istifasını istediğini duyurdu.

Abdullah Gül Üniversitesi websitesinde yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’ tarafından yayınlanan bildiride imzası bulunan, Prof. Dr. Bülent Tanju’nun istifası istenmiştir. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda, hakkında işlem yapılacaktır.”

Prof. Dr. Bülent Tanju, ‘Barış için akademisyenler‘in bildirisine Abdullah Gül Üniversitesi’nden imza veren tek isimdi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgede yaşanan sokağa çıkma yasağı ve ölümlere ilişkin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı metne imza atan akademisyenlerle ilgili henüz bugün yaptığı açıklamada, “Aydın müsveddeleri, ya devletin yanında olursunuz ya da terör örgütünün” demişti.

Türkiye ve dünyadan bin 128 akademisyen ve 400’e yakın destekçi tarafından oluşturulan “Barış İçin Akademisyenler” grubu, Güneydoğu illerinde yaşanan hak ihlallerine “Bizler bu suça ortak olmuyoruz” başlıklı bir bildiriyle tepki göstermişti.