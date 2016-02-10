İTÜ'den 'barış' bildirisine imza atan 30 akademisyenine soruşturma

Güneydoğu’da devam eden çatışmalar ve sivil ölümleri nedeniyle 10 Ocak’ta 'Barış İçin Akademisyenler’ grubunun “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisine imza atan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) 30 akademisyene soruşturma açıldı.

Radikal'in haberine göre; akademisyenlere tebligat gönderen üniversite yönetimi, akademisyenlerden 15 gün içinde ifade vermelerini istedi.

Tebligatta şu ifadelere yer verildi:

“İlgide belirtilen yazıda bir grup öğretim elemanının yayınladıkları bildiriyle devletimizin, ülkemizde sürmekte olan teröre karşı mücadelesini katliam ve kıyım olarak nitelendirdiği, üniversitemiz kadrolarında bulunan ve mezkûr bildiriyi imzalayan personel hakkında gerekli işlemin başlatılması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bilgi verilmesi istenmektedir.”

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisinin yayınlanmasından bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiriyi çok sert sözlerle eleştirmiş, hükümet yetkililerinden art arda gelen suçlayıcı açıklamaların sonrasında bu metni imzalayan akademisyenler hakkında savcılık soruşturması başlatılmış, bazı akademisyenler evleri ve işyerleri basılarak gözaltına alınmıştı. Birçok üniversitede ise öğretim üyeleri hakkında idari soruşturmalar başlatılmıştı.

Son olarak Nişantaşı Üniversitesi barış bildirisini imzalayan 6 akademisyenin sözleşmesini feshetmişti.