Barış Atay, şikâyetçi sıfatı ile ifade verdi

İstanbul Kadıköy'de saldırıya uğrayan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, şikayetçi sıfatı ile verdiği ifadede, saldırganların kendisine 'vatan haini' diyerek arkadan vurmaya başladığını söyledi.



Kadıköy'de 30 Ağustos gecesi bir grubun saldırısına uğrayan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, şikayetçi sıfatı ile ifade vermek üzere soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Atay'ın ifadesinde, saldırganların 'vatan haini' diyerek kendisine arkadan saldırdığını, saldırının organize ve planlı olduğunu düşündüğünü söylediği öğrenildi. Saldırganların yol isteme nedeniyle tartıştıkları için olayın meydana geldiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirten Atay'ın, "Sokak yol istemeyi gerektirecek bir sokak değil. Eylemin planlı ve organize olduğunu düşünüyorum. Arkası araştırılması gereken bir eylem" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. (DHA)

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Ne olmuştu?

Saat 01.30 sularında Kadıköy'de, bir grup, arkadaşıyla birlikte gittiği bir mekândan çıkan Barış Atay'a 'vatan haini' diyerek saldırdı. Grubun yere düşürdükten sonra tekmelemeye başladığı Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldü. Atay'ın travma ve kaburgalarında kırık şüphesiyle tedavi altına alındı.

Hastanede ifadesi alınan Atay, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu, ifadesinde ise "Bu olayın faili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur" dedi. Saldırıdan önceki saatlerde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Atay, paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" diye yazdı.

Soylu ise, Atay'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı, dikkat yakalanma..." diye yanıt verdi.

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