Barış Atay'a saldırı davasında istenen cezalar belli oldu

İstanbul Kadıköy'de geçen yıl ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 4 sanığın davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada 4 sanığın "Kamu görevlisini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca müşteki Atay'a hakaret ettiği iddia edilen sanık Ömür Canpolat'ın "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"Cezalandırılmalarını talep ediyoruz"

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Barış Atay Mengüllüoğlu'nun avukatları Ahmet Ekim ve Şerif Özgür Usta ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Barış Atay'ın avukatı, olayın örgütlü bir saldırı olduğunu düşündüklerini belirtti. Atay'ın avukatı, "Sanıkların fiili işledikleri yer, zaman, koşullar ve planlı hareket edişleri gözetilerek, suç kasıt ve kararlılıkları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmalarını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sokağın 5 metre genişliğinde olduğu ve sokakta yan yana yürüyen iki kişiden yol istemelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olamayacağını belirterek, sanıkların Barış Atay'ı takip ettiklerinin kamera kayıtları ile sabit olduğunu öne sürdü. Saldırı anında sanıkların Atay'a yönelik hakaret içerikli bağırmaları nedeniyle sanıkların Atay'ın kimliğini bilmemeleri yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği belirtildi.

Değişen oranlarda hapis istemi

Mütalaada 4 sanığın "Kamu görevlisini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca müşteki Atay'a hakaret ettiği iddia edilen sanık Ömür Canpolat'ın "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.