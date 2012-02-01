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Spor

Barış Ataş, Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu TRABZON (A.A)

01 Şubat 2012 16:12

-Barış Ataş, Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu TRABZON (A.A) - 01.02.2012 - Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Barış Ataş'ı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Mersin İdman Yurdu'na kiraladı. Bordo-mavili kulübün, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği özel durum açıklamasında, ''Profesyonel futbolcumuz Barış Ataş'ın Mersin İdman Yurdu Spor Kulübüne kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2011-2012 futbol sezonu sonuna kadar Mersin İdman Yurdu Spor Kulübüne bedelsiz olarak kiralık verilmesi konusunda, futbolcu Barış Ataş ve Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır'' denildi. Trabzonspor'a 2010 yılında Diyarbakırspor'dan 3 yıllık sözleşme ile transfer olan Barış Ataş, bordo-mavili formayı bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul Güngörenspor karşısında giyebildi.

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