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Barış Arduç'tan 'Serenay Sarıkaya' açıklaması

Sarıkaya, "Barış Arduç ile birlikte oynamak isterim" demişti

17 Şubat 2017 12:56

Oyuncu Barış Arduç, Serenay Sarıkaya'nın kendisine yönelik yaptığı "Birlikte oynamak isterim" açıklamasıyla ilgili olarak  “Serenay çok güzel şeyler söylemiş, benim çok kıymetli bir arkadaşımdır. Ben de onunla aynı projede yer almak isterim”  dedi.

Serenay Sarıkaya, izleyicinin kendisini en çok Kiralık Aşk'ın yakışıklı oyuncusu Barış Arduç’la aynı projede görmek istediğini gösteren anket sonuçları hatırlatılınca, “Barış’la oynamak isterim tabii, neden olmasın?” demişti.

“Yılın konuşulan adamı” ödülünü alan Barış Arduç, Serenay Sarıkaya’nın 'Barış ile aynı projede rol almak isterim' sözlerine yanı verdi. Barış Arduç “Serenay çok güzel şeyler söylemiş, benim çok kıymetli bir arkadaşımdır. Ben de onunla aynı projede yer almak isterim” dedi.

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