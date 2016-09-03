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Barış Arduç: Prenstim, kral olacağım

“İlk sezonda bir sürü hikaye oldu ve finali çok etkileyiciydi, çok kaotik bir durumda bıraktık"

03 Eylül 2016 17:46

'Kiralık Aşk' dizisi, ikinci sezonuyla Star TV’de başlıyor. Başrol oyuncuları Elçin Sangu ve Barış Arduç, yeni sezon tanıtım çekimleri için kamera karşısına geçti. 'Ömer' karakterine hayat veren oyuncu Barış Arduç dizinin yeni sezonuyla ilgili olarak, “İlk sezonda bir sürü hikaye oldu ve finali çok etkileyiciydi. Çok kaotik bir durumda bıraktık. Yine şahsına mühnasır, başkalaşım geçiren, öğrenerek gelişen, aslında geliştikçe daha da büyüyen, prensken kral olma yolunda giden bir Ömer göreceğiz" dedi.

NTV'ye konuşan 28 yaşındaki oyuncu, “Yaptığı işin takdir görmesini her meslek erbabı ister” dedi. Arduç, 'Kiralık Aşk' dizisi izleyicilerinden beklentisini şöyle açıkladı:

“Bu işin aldığı reaksiyon daha büyük olsun gibi bir azmim yok. Biz işimizi iyi yaptıktan sonra zaten sevenlerimiz olacaktır. Umarım her şey yolunda gider, Bizi takip edenleri mutlu etmiş oluruz.”

Geçen yaz başlayan ve ekranlarda 52 bölüm fırtına gibi esen Star TV'nin fenomen dizisi "Kiralık Aşk"ın ikinci sezonu eylül ayında başlıyor. Dizinin yeni sezonunda Seçkin Özdemir ve Müjde Uzman da oyuncu kadrosuna dahil edildi. 

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Barış ArduçKiralık AşkÖmer

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