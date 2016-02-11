Barış Arduç: Çok şükür atlattık

Zaman zaman haklarında ayrıldıklarına dair haberler çıkan Gupse Özay ve Barış Arduç, İrem Sak’ın doğum gününe el ele katıldı. Arduç, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok şükür atlattık, şu an iyiyim" dedi

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda zatürre teşhisi konan Arduç, gecenin sonunda sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtladı. “Verem olduğu” yönünde de dedikodular çıkan oyuncu, “Yok, zatürre gibi bir şeydi ama geçti gitti. Çok şükür atlattık, şu an iyiyim” dedi.