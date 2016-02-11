T24 LogoT24 Logo
Magazin

Barış Arduç: Çok şükür atlattık

Gupse Özay ve Barış Arduç, İrem Sak’ın doğum gününe el ele katıldı

11 Şubat 2016 12:27

Zaman zaman haklarında ayrıldıklarına dair haberler çıkan Gupse Özay ve Barış Arduç, İrem Sak’ın doğum gününe el ele katıldı. Arduç, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok şükür atlattık, şu an iyiyim" dedi

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda zatürre teşhisi konan Arduç, gecenin sonunda sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtladı. “Verem olduğu” yönünde de dedikodular çıkan oyuncu, “Yok, zatürre gibi bir şeydi ama geçti gitti. Çok şükür atlattık, şu an iyiyim” dedi. 

 

ETİKETLER

gupse özaybarış arduçzatürreveremirem sakdoğum günüparti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24