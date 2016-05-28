Barış Arduç, Anthony Joshua'ya meydan okudu

Kiralık Aşk'ın Ömer'i Barış Arduç, Instagram'dan spor sonrasında paylaştığı fotoğrafta, Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonluğu'nu kazanan İngiliz boksör Anthony Joshua'ya "Hazır mısın?" (r u ready?) diyerek meydan okudu.



Daha önce de boks yaparken çekilmiş bir fotoğraf paylaşan 28 yaşındaki oyuncunun takipçileri, bu sefer Instagram'a yorum yağdırdı.

Hayranları, Barış Arduç'a "Terminator maşallah", "Bu ne bi yumrukta öldürürsün", "Bence bizi öldürmek istiyor", "Sen bizi öldürmek mi istiyorsun" diyerek takıldı.