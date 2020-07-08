'Barış Anneleri' davası | Savcı iddianamesinde 159 kez ‘sözde’ ifadesi yer aldı: 'Sözde anneler'

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 27 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame kabul edilerek yargılamaya başlandı. Savcılığın iddianamesinde ise açlık grevindeki çocuklarına destek olmak amacıyla oturma eylemi yapan ‘anneler’ için ‘sözde anneler’ ifadesi kullanıldı.

Kronos'tan Yavuz Genç'in haberine göre; 568 sayfalık iddianamede tam 159 kez bu ifadeyi kullandı. İddianamede şüphelilere "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlaması yöneltildi. İddianamede oturma eylemine katılan HDP Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Nuran İmir, Serpil Kemalbay ve Musa Piroğlu’nun isimlerine de yer verilerek, vekillerin eyleme ‘destek’ verdiği kaydedildi.

İddianamede o dönem açlık grevine olan HDP Milletvekili Leyla Güven için “Leyla Güven onurumuzdur” şeklinde slogan atılması da 'deliller' arasında gösterildi. Savcılıkça bu sloganı neden attıkları soruldu. Dinledikleri müzikler de ‘örgütsel faaliyet’ kapsamında değerlendirilen şüphelilere, bu müzikleri nerden temin ettiği, telefonunda neden bulundurduğu da soruldu.

İddianamede 159 yerde ‘sözde’ kelimesi kullanıldı. "Sözde barış anneleri, kendilerini sözde anneler olarak tanıtan şahıslar, sözde tecrit, sözde bayrak, sözde genelge, sözde marş, sözde flama, sözde bayrak, sözde kadına şiddet ve çocuk istismarı, sözde cezaevi şartları, sözde analar, sözde analar denen grup, sözde HDP Gebze Gençlik Meclisi" ifadeleri yer aldı.

Gergerlioğlu: Her türlü ‘sözde’yi duymuştum da bunu duymamıştım!

İddianamede anneler için ‘sözde’ kelimesinin kullanılmasıyla ilgili HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da “Her türlü ‘sözde’yi duymuştum da bunu duymamıştım! Çocuklarının açlık grevlerine destek veren anneler için Kocaeli 2. Ağır Ceza’nın kabul ettiği Savcı iddianamesinde bakın ne denmiş? ‘Sözde anneler’!!! Şu hale bakın yahu İş analara da geldi!” değerlendirmesinde bulundu.