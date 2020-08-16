Barış anlaşması yapan BAE ve İsrail arasında telefon hizmetleri bugün başladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki anlaşma sonrası telefon hizmetleri bugün başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasından ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik anlaşmanın ilk adımı bugün atıldı. İki ülke arasındaki telefon hizmetleri başladı. BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Hend Mana el-Otayba sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nehyan ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi’nin iki ülke arasındaki telefon hatlarının açılışını yaptığını duyurdu.

Ülkeler arasında hem cep hem de sabit telefon ile görüşme yapılabilecek. El-Otayba, ayrıca iki ülkenin yapılan anlaşmanın şartlarını yerine getirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.Öte yandan BAE’nin İsrail’den yayın yapan bazı internet sitelerine getirdiği engellemeyi kaldırdığı görüldü. (İHA)

TIKLAYIN - İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşması; "Batı Şeria'yı ilhak planı askıya alınacak, ikili ilişkiler normalleşecek"

Ne olmuştu?

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için 13 Ağustos'ta anlaşmaya varıldı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Vekil Başkomutanı Veliaht Prens Mohammed Bin Zayed’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını aktardı.

Üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, “Tarihi barış üç liderin vizyonu ve BAE ile İsrail’in yeni bir yol çizme konusundaki cesareti ile tarihi bir diplomasi başarısı sağlandı” denildi.

Açıklamada, İsrail ve BAE’nin ABD ile beraber Orta Doğu'da benzer bir vizyona sahip olduğu belirtilirken, iki ülkenin ABD ile Orta Doğu barışını güçlendirmek ve bölgedeki sorunları çözmek için ortak ve stratejik çalışmaları sürdüreceği bildirildi. Öte yandan iki ülke arasında bugüne kadar herhangi bir resmi ilişki bulunmazken, BAE, 1948'de kurulan İsrail’i resmi olarak tanımıyordu.