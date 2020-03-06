Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu hastaneye kaldırıldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu, akciğerlerindeki ağırlaşmış zatürreden dolayı yoğun bakıma alındı.

2007 yılında Bodrum'da geçirdiği kazada hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun kardeşi Nesrin Akarsu, dün akşam hastaneye kaldırıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Nesrin, akciğerlerindeki ağırlaşmış zatürre nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'de yoğun bakıma alındı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre Nesrin'in hayati tehlikesini atlatıncaya kadar yoğun bakımda tutulacak.