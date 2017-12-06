Barış akademisyenleri adliye; mahkeme beraat kararını reddetti

"Bu suça ortak olmayacağız" diyerek Barış Bildirisi'ne imza atan ve KHK'larla ihraç edilen 10 akademisyen dün 10'ar dakika arayla İstanbul Adalet Saray'ında hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, avukatların derhal beraat ve dosyaları birleştirme taleplerini reddetti. Üç akademisyenin avukatı Arın Gül Yeniaras, “İmza atmak suç değildir. Meşru, ahlaki, hukuki ve yasaldır” savunması yaptı.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Barış bildirisi imzacısı akademisyenlerin tekil davalarla yargılanmasına başlandı. Mahkeme, derhal beraat ve birleştirme taleplerini reddetti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşma öncesi salonun önünde çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi dikkat çekti. Akademisyenlere destek olmak amacıyla CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekili Garo Paylan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve EMEP MYK üyesi Levent Tüzel de salonda yer aldı.

Duruşma öncesi dava ile ilgili basın açıklaması

Akademisyenlerin yargılanacağı dava öncesinde ise basın açıklaması yapıldı. Çağlayan Adliyesi önündeki ilk basın açıklaması ise Eğitim Sen Başkanı Feray A. Aydoğan tarafından yapıldı. Aydoğan, "Yargılanan değil, yargılayan olacağız. Barış talebini ve demokrasi mücadelesini örgütlemeye devam edeceğiz" dedi. Ardından da SES eşbaşkanı Gönül Erden açıklama yaptı. Erden "İktidar, Barış talebinden korktu, korktukca saldırdı. Biz demokrasinin, barışın sesini yükseltmeye devam edecegiz" dedi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi salonun çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik dikkat çekti. Akademisyenlere destek olmak amacıyla CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekili Garo Paylan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve EMEP MYK üyesi Levent Tüzel de salonda yer aldı.

301 talebi reddedildi

Terör örgütü propagandası suçlaması ile hakim karşısına ilk olarak Galatasaray Üniversitesi'nden Osman Olcay Kunal çıktı. Kunal'ın avukatı Hüseyin Ersöz savunma öncesi söz alarak, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde akademisyenler Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy'un bildiri nedeniyle yargıladığı davada Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, TBMM'yi, hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamasıyla Adalet Bakanlığı'ndan izin alındığını anımsattı ve bu suçlama yönünde izin alınması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasını talep etti. Mahkeme de suç nitelendirmesinin yargılama sonunda yapılacağını, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının mahkemeyi bağlayıcı nitelikte olmadığını belirterek bu talebi reddetti. Avukatların savunma için süre istemesi üzerine duruşma 12 Nisan 2018'e ertelendi. Ardından Galatasaray Üniversitesi'nde görevli akademisyenler Tuba Akıncılar, Aslı Didem Danış Şenyüz, Hakan Yücel ve Ildırım Başak Demir sanık sandalyesine geldi. Avukatları Ersöz'ün talebi ile 4 akademisyenin ayrı ayrı açılan davaları da 12 Nisan'a ertelendi. Ardından Galatasaray Üniversitesi'nden Ömer Orhan Aygün'ün yargılamasına geçildi. Avukatı Hüseyin Ersöz müvekkilinin 2018 sonuna kadar Amerika'da görevli olduğunu belirtti. Aygün'ün duruşması da 12 Nisan'a ertelendi.

"Havuz iddianameler"

Galatasaray Üniversitesi'nden akademisyenlerin yargılamasının bitmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden Gizem Bilgin Aytaç'ın yargılamasına geçildi. Avukatı Arın Gül Yeniaras, derhal beraat talebinde bulunarak, iddianamedeki eksiklere değindi. Avukat Yeniaras, iddianamede, suçta ve cezada şahsilik ilkesinin gereklerinin yer almadığını belirterek, “İddianamede suçun unsurları, kanunda sayılar hiçbir fiil yer almamaktadır. Havuz iddianamelerdir” dedi. Bildiride devlete yapılan bir barış çağrısı olduğunu vurgulayan avukat Yeniaras, “Suç unsuru görülmesi mümkün değildir. İddianamede, gerçek dışı olarak kaydedilen mağduriyetlerde Anayasa Mahkemesi başvuruları vardır. Bu başvuruculardan yalnızca 1 kişi hayattadır. 5 tanesine derhal ambulans göndermesi gerektiği kararı vermiştir. 4 kişi kan kaybından hayatını kaybetmiştir” dedi.

Beraat talebine ret

Avukat Yeniaras, yapılan hataların ve bunların ihlal niteliğinde olduğu söylemenin suç olmadığını söyleyerek, “Buna imza atmak suç değildir. Buna derhal son verin demek suç değildir. Bildiride muhatap devlettir. Meşru, ahlaki, hukuki ve yasaldır. Bölgedeki hak ihlallerini saymak terör örgüt propagandası değildir. Güneydoğu'da yaşayan her vatandaşı PKK üyesi saymak ayrımcılıktır” dedi. Bildirinin iddianamede yer ver alan İngilizce çevirisinde birden çok yanlış olduğunu vurgulayarak, “Metinde 'Kurdish' Kürdistan olarak çevrilmiştir. Bu Kürdistan değil Kürt demektir. Olmayan bir suç yaratılmıştır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak 2016'da imzacı akademisyenlere yönelik hakaret niteliğindeki sözlerini anımsatan avukat Yeniaras, “Bu ifadeler adil yargılanma hakkını engellemektedir” dedi. Yeniaras, son olarak, iddianame savcısının sözlerine atıfta bulunarak, “Basının ve siyasetin baskısı altında karalama kampanyası etkisi altında kalmadan adil bir karar vermesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme de, derhal beraat talebini reddederek, bu duruşmaları da savunma süresi talep edildiği için 12 Nisan'a erteledi.

Akademisyenlerin dava tarihleri

Bianet'te yer alan akademisyenlerin yargılandığı davaların tarihleri ise şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada iddianameyi savcı İsmet Bozkurt hazırlandı.

İşte 148 akademisyenin dava tarihleri:

5 Aralık 2017 – Galatasaray Üniversitesi’nden 6, İstanbul Üniversitesi’nden 4 akademisyenin davası İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

7 Aralık 2017 – Galatasaray Üniversitesi’nden 3, İstanbul Üniversitesi’nden 8 akademisyenin davası İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

7 Aralık 2017 – Galatasaray Üniversitesi’nden 4, İstanbul Üniversitesi’nden 8 akademisyenin davası İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

7 Aralık 2017 – Galatasaray Üniversitesi’nden 6, İstanbul Üniversitesi’nden 6 akademisyenin davası İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

7 Aralık 2017 – İstanbul Üniversitesi’nden 1 akademisyenin davası İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

14 Aralık 2017 – İstanbul Üniversitesi’nden 1 akademisyenin davası İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

19 Aralık 2017 – Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 1, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1 akademisyenin davası İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

21 Aralık 2017 – Marmara Üniversitesi’nden 5, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 2 akademisyenin davası İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

21 Aralık 2017 – Galatasaray Üniversitesi’nden 1, İstanbul Üniversitesi’nden 5 akademisyenin davası İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

26 Aralık 2017 – Boğaziçi Üniversitesi’nden 1, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 1, Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden 1, Nişantaşı Üniversitesi’nden 1 akademisyenin davası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

26 Aralık 2017 – İstanbul Üniversitesi’nden 3 akademisyenin davası İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

4 Ocak 2018 – Marmara Üniversitesi’nden 2, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1 akademisyenin davası İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

11 Ocak 2018 – Kadir Has Üniversitesi’nden 2 akademisyenin davası İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

18 Ocak 2018 – İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 4, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 2, Marmara Üniversitesi’nden 3, Özyeğin Üniversitesi’nden 1 akademisyenin davası İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

30 Ocak 2018 – Marmara Üniversitesi’nden 5, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 3, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 4, Özyeğin Üniversitesi’nden 1 akademisyenin davası İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

6 Şubat 2018 – Marmara Üniversitesi’nden 1 akademisyenin davası İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

13 Şubat 2018 – Marmara Üniversitesi’nden 3, Özyeğin Üniversitesi’nden 2, Kadir Has Üniversitesi’nden 3, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

15 Şubat 2018 – Kadir Has Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

22 Şubat 2018 – Bahçeşehir Üniversitesi’nden 1, Kemerburgaz Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

27 Şubat 2018 – Kemerburgaz Üniversitesi’nden 1, Nişantaşı Üniversitesi’nden 1, Kadir Has Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

1 Mart 2018 – İstanbul Üniversitesi’nden 3 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

6 Mart 2018 – İstanbul Üniversitesi’nden 3, Galatasaray Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

8 Mart 2018 – Galatasaray Üniversitesi’nden 2, İstanbul Üniversitesi’nden 2 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

13 Mart 2018 – Galatasaray Üniversitesi’nden 2, İstanbul Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.



16 Mart 2018 – Kadir Has Üniversitesi’nden 3, Bahçeşehir Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

20 Mart 2018 – Marmara Üniversitesi’nden 2 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

22 Mart 2018 – Marmara Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

27 Mart 2018 – Marmara Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

29 Mart 2018 – Marmara Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

3 Nisan 2018 – Kadir Has Üniversitesi’nden 1, Kemerburgaz Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

5 Nisan 2018 – Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 1, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

26 Nisan 2018 – Arel Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

3 Mayıs 2018 – Kadir Has Üniversitesi’nden 1, Bahçeşehir Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

8 Mayıs 2018 – Kadir Has Üniversitesi’nden 1, Işık Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

15 Mayıs 2018 – Kadir Has Üniversitesi’nden 2 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

17 Mayıs 2018 – Bahçeşehir Üniversitesi’nden 1 akademisyen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.