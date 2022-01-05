Barış akademisyenine, tutuklu kaldığı her gün için 45 TL tazminat ödenecek

Barış akademisyenlerinin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attığı için 2016'da tutuklanan akademisyen Muzaffer Kaya hakkında mahkeme, tutuklu kaldığı her gün için 45 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, Akademisyenler hakkında Avukat Meriç Eyüboğlu, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 141. maddesi uyarınca manevi tazminat için mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, 38 gün tutuklu olarak cezaevinde kalan Muzaffer Kaya için 1.700 TL tazminat ödenmesine hükmetti. Yani Kaya’nın tutuklu olarak cezaevinde kaldığı her gün için devlet, 45 TL ödemeyi kabul etmiş oldu.

Mahkeme diğer akademisyenler Kıvanç Ersoy ve Esra Mungan için 5 bin TL, Meral Camcı için ise 5 bin 500 TL ödenmesine hükmetti. Bu farklılığın neye göre belirlendiğinin belli olmadığını belirten avukat Meriç Eyüboğlu, karara itiraz edeceklerini, sebebini soracaklarını söyledi.