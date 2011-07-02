-BARİKATA "MAVİ MARMARA"LI ELEŞTİRİ SİVAS (A.A) - 02.07.2011 - Sivas Olaylarının 18. yılı nedeniyle düzenlenen anma programına katılan grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı. Ethembey Parkı önünden Mevlana caddesindeki miting alanına gelen gruba, bir emniyet müdür yardımcısı yürüyüşün belirlenen alan içinde yapılması gerektiğini, aksi takdirde yasal işlem uygulanacağını anons etti. Emniyetin uyarısını dinlemeyerek yürüyüşe devam eden grup, daha sonra Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahattin Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Turgut Öker, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül'ün de aralarında bulunduğu grup, Demokrasi Platformu adına Atatürk Anıtını'na çelenk bıraktı. Grup olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunduktan sonra diğer grupla birlikte ellerinde olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına doğru yürüdü. Binanın önüne kadar gelen grup, burada polis bariyerleriyle karşılaştı. Olaylarda yaşamını yitirenlerin isimleri okunduktan sonra, ölenlerin aileleri ve yakınları polis kordonundan geçerek Bilim ve Kültür Merkezi binasına alınmak istendi. Ailelerin binanın önünde beklediği sırada gruptaki bazı kişiler barikatı geçmek istedi. Buna engel olan güvenlik güçleriyle grup arasında arbede yaşandı. Müdahale sırasında bazı kişilerin yaralandığı, bazı kişilerin de biber gazından etkilendiği gözlendi. Polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağılan grup, daha sonra tekrar bariyerlerin önünde toplandı. - ''YOLUMUZU NİYE KESERSİNİZ, BUNU İZAH EDİN'' Burada konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahattin Özel, gruptakilerden tahriklere kapılmamalarını ve kendilerine yakışanı yapmalarını istedi. Demokrasi adına, insanlık adına, barış aşkına geldiklerini anlatan Özel, ''Mavi Marmara Gemisi'nin İsrail önünü kestiğinde dünyayı ayağa kaldıranlar, bir karanfil koymaya geldik, yolumuzu niye kesersiniz, bunu izah edin. Gazze'ye giderken 'önümüz kesildi' diye dünyayı ayağa kaldıranlar, o yüzden sırayla 'one munite' diyenler, karanfil koymak için geldik, insan öldürmeye gelmedik. 18 yıldır burada varız'' dedi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Turgut Öker de eski Madımak Oteli binasının önüne ne asılırsa asılsın buranın insanlık dünyasında bir ''utanç müzesi'' olduğunu söyledi. Öker, ''Buranın müze olmasını engelleyenler yeni provokasyonlar peşindeler. İnsaf sahibi olanlar, bu ülkede kardeşlikten yana olanlar, burayı mutlaka müze olarak kabul etmek durumundadırlar. O yüzden bizim davamız büyük'' dedi. Hayatını kaybedenleri sonsuza kadar yaşatacaklarını belirten Öker, önümüzdeki yıl Sivas'a gelmelerine kimsenin engel olamayacağını söyledi. Olaylarda yaşamını yitirenler adına konuşan Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin de 18 yıldır ''şehitlerine'' yakışır bir şekilde Sivas'a geldiklerini belirterek, olay çıkarmaya çalışanlara alet olmadıklarını, olmayacaklarını söyledi. Gültekin, eski Madımak Oteli binasının ne kadar yapılırsa yapılsın güzel bir yer olamayacağını ifade ederek, ''Orada Hasret'in adı, Koray'ın adı, Asuman'ın, Murat'ın adı olacak. Siz de yüreğinizde taşıdığınız o insanların sevgisiyle önce bulunduğunuz yere, taşıdığınız fotoğraflara, o çocukların analarına saygılı davranacaksınız, sakin olacaksınız, kimsenin incinmesine izin vermeyeceksiniz'' diye konuştu. -''MADIMAK'I DA HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'' Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ise 18 yıldır Sivas'a geldiklerini belirterek, ''Dostlar, dost olmayanlar şunu bilsin ki 180 yıl daha buradayız. Biz Aleviler, biz devrimciler, demokrat, hümanist, laik insanlar, nasıl ki Kerbala'yı unutmadık, Maraş'ı, Çorum'u, Gazi'yi, Gazze'yi hiç unutmadıysak, Madımak'ı da hiç unutmayacağız. Zira tarihten biliyoruz ki unutursak, unuturlar. Unutmayacağız. Çünkü bir kez daha böyle katliamlar yaşamak istemiyoruz'' ifadelerini kullandı. Sivas Demokrasi Platformu adına konuşan İbrahim Şahin de Madımak'ın adının ne şehirden ne insanlığın hafızasından silinemeyeceğini anlattı. Şahin, ''Devlete ve AKP hükümetine sesleniyoruz. Madımak Oteli'ni bilim ve kültür merkezine çevirmek ve Madımak adını unutturmak gibi huy ve çabalardan vazgeçin. İnsanlığa sesleniyoruz. Her şeyinizi kaybedebilirsiniz, onları yeniden kazanabilirsiniz, ama sakın vicdanınızı kaybetmeyin'' diye konuştu. Bu arada eski Madımak Oteli binasının camına olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından ''Madımak Utanç Müzesi'' yazılı pankart yapıştırıldı. Pankartın önünde fotoğraf çektiren grup, daha sonra güvenlik güçlerinin uyarısıyla pankartı kaldırdı. Bu grup, bariyerlerden içeri alınmalarına rağmen binaya girmekten vazgeçti. Anma etkinliklerine katılan aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum ve beraberindeki milletvekillerinin de bulunduğu topluluk, programın ardından alandan ayrıldı.