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Yaşam

Barda Zazaca türkü cinayeti

İzmir'de Gazi Akbayır isimli bir genç, eğlenmek için gittiği barda Zazaca türkü istediği için kavga ettiği ettiği bir grup tarafından öldürüldü.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - İzmir'de Gazi Akbayır isimli bir genç, eğlenmek için gittiği barda Zazaca türkü istediği için kavga ettiği ettiği bir grup tarafından öldürüldü.
 
 
Aliağa ilçesinde bir bara giden Gazi Akbayır, Zazaca türkü istedi. Parçanın çalınmasından sonra bir grup, Tuncelili olan gence saldırdı.


Anadilinde şarkı dinleme hakkı olduğunu söyleyen Akbayır, aynı grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde mekândan çıkartılan Gazi Akbayır, bu kez de silahla vuruldu. Akbayır, aracına binerek kaçmak isterken kurşun yağmuruna tutuldu.


Vatan gazetesinin aktardığına göre vücuduna 8 kurşun isabet eden genç, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Akbayır önceki gün toprağa verildi.


Saldırıdan sonra soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen üç kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kişilerle birlikte saldırıda kullanıldığı tespit edilen biri 7.65 mm çapında diğeri 9 mm çapında iki silah ele geçirildi.


Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin sabıkalı oldukları belirlenirken olaya karıştığı tespit edilen bir kişi aranıyor.

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