Barda, masa altında tecavüz

Barda İngiliz kadına masa altında tecavüz eden gencin Türk olduğu ortaya çıktı.



Bir barda masa altında İngiliz kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Türk genci, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İngiltere'de Kent'e bağlı Maidstone İlçesi'nde oturan 28 yaşındaki Ersin Biçimli, Maidstone Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sonunda, `Chicago Rock' adlı barda içkisine 18 Aralık 2006 gecesi ilaç koyarak uyuşturduğu öne sürülen İngiliz kadına masanın altında tecavüz ettiği suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası aldı. Biçimli, mahkeme tecavüze uğrayan kadın ile seks yaptığına dair hiçbir şey hatırlamadığını belirtirken tanıklar, yerde yatan bir kadın üzerinde Biçimli'yi gördüklerini, erkeğin daha sonra yerden kalkarak fermuarını kapatıp bardan uzaklaştığını anlattı.



Chicago Rock barda gerçekleşen olayda, savcı, arkadaşlarıyla 4 kadeh içki içen, yasal nedenlerle ismi açıklanmayan kadının daha sonra dans pistinde Biçimli tarafından rahatsız edildiği ve Biçimli ile genç kadının masanın altında ilişkiye girmiş halde görüldüğünü belirtti.



Biçimli hakkında açılan davanın görüldüğü mahkemenin yargıcı Jeremy Carey, "Bütün deliller 1 çocuk babası olan Ersin Biçimli'nin, çaresiz bir kadının durumunu fırsat bildiğini gösteriyor. Kadının içkili olması önemli değil, kendine bakamayacak haldeydi ve Biçimli'nin iddia ettiği gibi ilişkiye kendi isteği ile girmesi mümkün değildi" dedi.



Hakkında 5 yıl hapis cezası verilen Biçimli'nin İngiltere'de oturma ve çalışma haklarına sahip olmadığı için "Cezasını çekmesinin akabinde İngiltere'den sınır dışı edileceği" belirtildi.



