Barclays: Merkez Bankası sıkı para politikasına yine ara verdi

İngiltere merkezli finans kuruluşu Barclays, Ağustos ayı başında doların TL karşısında değer kazanması sonrasında “örtülü faiz artırımı” ile piyasaya verdiği paranın fonlama maliyetini yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu politikaya ara verdiğini belirtti.

Bloomberg’in haberine göre Barclays, Merkez Bankası’nın Temmuz ayı ortasında yüzde 7.4 olan fonlama maliyetini Eylül ayının başında yüzde 10.16’ya kadar yükselttikten sonra, enflasyonda yükselen artış ve TL’nin değer kaybının sürmesine rağmen durduğuna dikkat çekti.

Enflasyonda yükseliş öngörüsü

Barclays, dolar/TL’de yaşanan oynaklık nedeniyle enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselişini sürdürmesini beklediklerini kaydetti.

Merkez Bankası’nın kredi büyümesinin yavaşladığı ve dolarizasyonun hız kestiği şeklindeki görüşüne de şüpheci yaklaşan Barclays, toplam kredilerin bir süre yavaşladıktan sonra 28 Ağustos’tan sonra yeniden hızlandığını, dolarizasyonun sona erdiğini söylemek için de erken olduğunu belirtti.