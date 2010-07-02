Barclays Capital: Türkiye Avrupa'nın parlayan yıldızı

T24- İngiliz Barclays Capital bankasının gelişmekte olan piyasalar Başekonomisti Christian Keller, ilk çeyrekte yüzde 11.7 oranında büyüyen Türkiye için ‘bölgesinin parlak yıldızı’ değerlendirmesini yaptı.



Aynı zamanda Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye eski daimi temsilcisi olan Keller Bloomberg ile yaptığı söyleşide, “Türkiye Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında parlak bir yıldız. Sadece ekonomisinin ilerlediği yol açısından değil aynı zamanda finansal istikrar açısından da bölgenin en güvenli limanlarından biri” dedi.



Eski IMF temsilcisi bu bölgede V şeklinde bir ekonomik büyümenin görüldüğü tek ülke olduğuna da dikkat çekti.



Keller, Türk ekonomisinin geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 14.5 gibi tarihi bir daralma yaşamasının ardından, 2010’un ilk çeyreğinde yüzde 11.7 büyümesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Keller, açıklanan son büyüme verisine ilişkin olarak da "Bu beklenen bir oran. Piyasadaki ortak beklenti yüzde 11.5'di" dedi.



İKİ ÖNEMLİ RİSK



Ekonomist, bütün bu olumlu gelişmelerin yanı sıra Türkiye’yi bekleyen iki önemli risk olduğunu da söyledi.



Bunlardan ilkinin enflasyondaki artış olduğunu belirten Keller, “Ancak Türkiye Merkez Bankası’nın bu konunun şu an için ciddi bir sorun oluşturacağına inanmıyor. Bankanın yayımlanan son raporda, yetkililerin tüketici fiyatları ya da enerji fiyatları konusunda çok fazla endişeli olmadıkları görüldü” dedi.



Şu anda enflasyonun gerçekten çok da riskli bir noktada olmadığını kaydeden Keller, asıl dikkat edilmesi gereken şeyin cari açık olduğunu belirtti.

Keller, “2010’un ilk beş ayında cari açığın beklenenden daha hızlı bir şekilde genişlediğini gördük” dedi.

Ekonomist, Türkiye için bu ay yayımladıkları gelişmekte olan ülkeler raporunda öngördükleri büyüme tahminlerini koruduklarını söyledi. Raporda, 2009 için yüzde altı, 2010 için ise yüzde 4 tahmini yapılmıştı.

Keller, “Derin bir resesyon sürecinden sonra bir anda sıçrama yaşanması ve sonrasında büyümede kademeli olarak düşüşün görülmesi olması gereken normal bir süreç” dedi.



*Bu haber Barclays Capital'ın gelişmekte olan ülkeler Başekonomisti Christian Keller'ın Bloomberg TV ile yaptığı söyleşi dinlenerek hazırlanmıştır. Video ise Washington Post gazetesi tarafından "Barclays's Keller Says Turkey `Bright Star' in Europe" başlığıyla yayımlanmıştır.