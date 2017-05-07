Barcelona’nın ünlü futbolcusu Neymar için 2 yıl hapis cezası isteniyor

Son zamanlarda yaşanan gelişmelerle birlikte adından sıkça söz ettirmeyi başaran Barcelona, bu kez ünlü oyuncusu Neymar ile dünya basının en çok konuşulan konularından birisi olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız “Barcelona Türkiye’den Türkçe özür diledi” haberlerinin ardından, Barcelona‘nın 11 numaralı oyuncusu Neymar için yolsuzluk ve sahtekarlık suçlamalarında bulunuldu.

Yapılan açıklamalara göre, Barcelona‘nın ünlü futbolcusu Neymar‘ın yolsuzluk ve sahtekarlık suçlamaları nedeniyle 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi.

İspanyol Ulusal Mahkemesi‘nde gerçekleştirilecek olan davada Neymar ile birlikte birçok kişi de mahkeme heyeti tarafından yargılanacak. Yapılan açıklamalara neticesinde Neymar‘ın yanı sıra bu yargılanacaklar arasında, Neymar’ın ailesi, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ve eski başkan Sandro Rosell‘de yer alıyor.

Savcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, yukarıda saydığımız kişiler hakkında yasal soruşturmanın ve mahkeme sürecinin başlatılmasında Neymar‘ın Santos‘tan Barcelona‘ya 2013 yılında gerçekleştirilen transferinde, transfer parasının en az yüzde 40‘ını bir yatırımcı şirket aracılığıyla vergiden kaçırıldığı şüpheleri hakkında incelemeler başlatılacak.

Bütün bu şüpheler doğrultusunda başlatılacak olan incelemeler için savcılık, 2 yıl hapis cezasına ek olarak 10 milyon euro para cezası istemini de dava dosyasına ekledi.