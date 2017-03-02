Barcelona'nın başkanı yeni teknik direktörü için tarih verdi

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, teknik direktör Luis Enrique'nin sözleşmesini yenilemeyerek sezon sonunda ayrılacağını açıklamasıyla ilgili "Bu yaz süper bir teknik direktör aramızdan ayrılacak" dedi.

Bartomeu, kulübün resmi yayın organı Barça TV'ye yaptığı açıklamada "Luis Enrique'nin şimdiye kadar yaptığı işten çok memnun olmamız gerekir. Verdiği kararı kabul etmeliyiz ve sezonun en iyi şekilde, kupalar kazanarak sona ermesini temenni etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Luis Enrique'nin sezon öncesinde kulüp yöneticileri ile yaptığı konuşmada, "Devam etmeme olasılığı olduğunu" söylediğini aktaran Bartomeu, "Luis, aldığı kararı bugün futbolculara açıklamanın daha doğru olduğunu düşündü. Maçtan sonra futbolcularına sezon sonunda bırakacağını söyledi. Herkes üzgün çünkü bize çok başarılar kazandırdı ve yeni kupalar da kazandırabilir. Bu, 30 Haziran'a kadar bitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bartomeu, "Luis Enrique, görevde olduğundan bu yana dünyada bize takım olarak büyük bir imaj sağladı ve bu halen devam ediyor. Barça'nın efsane teknik direktörlerinden biri ve kalan 3 ayda herkesin desteğine ihtiyacı var." dedi.

Barcelona Kulüp Başkanı, takımın başına gelecek sezon getirilecek teknik direktör ile ilgili sorulara ise "Yeni teknik direktör için çok sağduyulu çalışacağız ve 30 Haziran'dan sonra açıklayacağız. Herşey rahat ve tam normallik içinde olacak. 1 Temmuz'da yeni teknik direktörü açıklamaya çalışacağız. Şimdi önümüzde kalan maçlara konsantre olmalıyız" yanıtını verdi.