Barcelona'nın, Arda Turan'ı oynatabilmek için FIFA'dan beklediği izin çıkmadı

Barcelona, ocak ayına kadar oynayamayacak Arda Turan’ı oynatabilmek başvurduğu FIFA’nın Arda’nın kayıt olması için geçerli izni vermediği duyuruldu.

Zete'de yer alan habere göre, İspanya Futbol Federasyonu’nun (RFEF) kurallarına göre uzun sakatlık yaşayan futbolcuların yerini başka bir futbolcuyla doldurması için kulüplere hak tanınırken, Rafinha’nın da sakatlığından dolayı sezonu kapatması koz olarak kullanılmıştı.

Barcelona’nın Arda Turan’ı oynatabilmek için FIFA’dan konunun netleşmesini bekliyordu. FIFA’nın izin vermesi halinde Arda sadece La Liga ve İspanya Kral Kupası’nda Barcelona’da oynayacak, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için ise ocak ayını bekleyecekti.