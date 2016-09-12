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Spor

Barcelonalı Neymar şarkıcı oluyor

Neymar, 'Neymusico' adlı ilk şarkısını sosyal medya üzerinden paylaşacak.

12 Eylül 2016 23:04

Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar, "Neymusico" adlı ilk şarkısını sosyal medya üzerinden paylaşacak.

İspanyol ekibi Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar, müzik dünyasına girmeye hazırlanıyor. Neymar, sosyal medyadaki Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ilk şarkısını 14 Eylül Çarşamba günü Facebook üzerinden müzikseverlerin beğenisine sunacağını açıkladı.

Brezilyalı futbolcu mesajında, "Çarşamba günü müzik kariyerime başlıyorum. Neymusico adlı ilk şarkımı, Facebook üzerinden paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Pele, Clint Dempsey, Gaizka Mendieta, Andy Cole, Paul Gascoigne, Royston Drenthe, Youri Djorkaeff, Ruud Gullit, Jese ve son olarak müzik kariyeri için futbolu bırakan Pablo Daniel Osvaldo gibi birçok ismin ardından Neymar da bu sektöre adım atan diğer bir futbolcu olacak.

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