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Spor

"Barcelonalı Jose Rodriguez Galatasaray'da" iddiası

Barcelona'da 32 maça çıkan Rodriguez 7 gol atıp, 2 de asist yaptı

26 Mayıs 2016 15:19

Barcelona'nın 20 yaşındaki İspanyol oyuncusu Jose Rodriguez'in G.Saray ile anlaştığı iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre, geçen sezon Real Madrid'den Jose Rodriguez'i alan Galatasaray'ın bu kez Barcelona'dan ayrılan Sandro Ramirez Castillo'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen bonservisi bedelsiz olarak bırakılan 20 yaşındaki oyuncu ile Galatasaray'ın 3 yıllığına anlaştığı, İspanyol oyuncunun transfer sezonunun başlamasıyla Türk ekibe imza atacağı iddia edildi.

Barcelona'da 32 maça çıkan 7 gol atıp, 2 de asist yapan genç futbolcu, B Takımı'nda ise 61 karşılaşmada forma giydi. 15 gol, 4 asist ile oynadı. 2 lig şampiyonluğu, 2 Kral Kupası , 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 1 de Dünya Kulüpler Kupası sevinci yaşayan Sandro genç yaşına rağmen Barcelona sayesinde ulaşılması zor bir kariyere imza attı.

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