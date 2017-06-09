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Spor

Barcelona'dan Arda Turan'a soruşturma

Katalan ekibin gelecek sezon planlarında yer almayan 30 yaşındaki oyuncu, transfer listesine kondu

09 Haziran 2017 13:34

Arda Turan'ın forma giydiği İspanya La Liga ekibi Barcelona, oyuncunun Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı olay hakkında soruşturma başlattı.

Olayın İspanya ve Avrupa basınında büyük yankı uyandırması üzerine bu konuda çalışma yürüten Katalan ekibi, durumun araştırılması için çalışmalara başladı.

Yeni sezon planları içerisinde yer almayan Milli Takım eski kaptanının, yaşanan olaylar sonrasında teknik direktör Ernesto Valverde'nin de talimatıyla transfer listesine konduğu bildirildi.

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BarcelonaLa LigaKatalanArda TuranErnesto ValverdesoruşturmaBilal Meşe

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