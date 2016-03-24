Barcelona'dan Arda Turan'a ceza

Bercelona Teknik Direktörü Luis Enrique, futbolcuların antremanlara geç kalmasına karşı ayrı bir ceza sistemi geliştirdi. Geç kalan her futbolcunun 200 Euro, maçlara geciken oyuncunun ise 400 Euro ödemesini istedi. Ayrıca gecikmenin tekrarlandığında bu rakamın iki katıyla tahsil edileceğini belirtti. Antremanlara geç kalan Arda Turan'a şuana kadar 600 Euro ceza kesildi.

Pique açık ara önde, Turan 4. sırada

AMK Spor'un, İspanyol Spart gazetesine dayandırdığı haberine göre, şuana kadar en fazla ceza ödeyen futbolcu, toplam 6 bin 200 Euro ile Gerard Pique oldu. Antrenman ve maçlara defalarca geç kalan İspanyol savunmacıyı, 1200 Euro ile Brezilyalı yıldız Neymar takip etti. Bir başka Brezilyalı Adriano bin Euro ile üçüncülüğü aldı. Katalan ekibindeki temsilcimiz Arda Turan’ın ise şu ana kadar ödediği 600 Euro ile ceza listesinde dördüncü olduğu belirtildi.

Messi hiç ceza almadı

Haberde Lionel Messi, Luis Suarez, Javier Mascherano ve Andres Iniesta’nın işine en sadık futbolcular olarak hiç ceza almadıkları belirtilirken, Luis Enrique’nin Sergio Busquests’i Pique, Dani Alves’i de Neymar’ı dakiklik konusunda eğitmekle görevlendirdiği vurgulandı.