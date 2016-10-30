Barcelona'nın Granada ve Valencia maçlarında kadroya alınmayan Arda Turan'ın tamamen iyileştiği ve Manchester City maзı kafilesinde yer alacağı açıklandı.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynayacağı Manchester City maзı iзin Pazartesi sabahı yola зıkacak kafilesi açıklandı. Üçü B listesinden, 17'si A takım kadrosundan oluşan 20 futbolcunun yer aldığı kafilede Arda Turan da bulunacak.

Arda, en son 15 Ekim'deki Deportivo maзında oynamış, ardında Manchester City karşılaşmasında yedek kulьbesinde bulunmuş ama oyuna girmemişti.

Espanyol ile yapılan Katalunya Sьper Kupası maзında sakatlanan yıldız futbolcu, Barcelona'nın daha sonra ligde oynadığı Valencia ve Granada karşılaşmalarında ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.

Barcelona'nın Pique, Iniesta, Jordi Alba, Aleix Vidal ve Mathieu'nun bulunmadığı Manchester City maçı kafilesinde şu isimler yer alacak:

Ter Stegen, Cillessen, Masip, Rakitic, Sergio, Denis Suarez, Arda, Luis Suarez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Paco Alcacer, Lucas Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Umtiti ile B listesinden Alena, Nili ve Marlon