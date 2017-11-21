Barcelona'dan Arda Turan açıklaması

Barcelona Kulübü, Arda Turan’ın kulüp yönetimi ile görüşerek ayrılmak istediğini söylediği haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulübe ilettiği iddiası geniş yankı uyandırmıştı.

Çıkan haberlerde Arda Turan'ın, Barcelona Genel Direktörü Pep Segura ile sabah saatlerinde görüşerek "Birkaç teklif var, ayrılmak istiyorum" dediği iddia edilmişti.

İspanyol gazetesi Sport, bu iddiaları Katalan kulübüne sordu. Barcelona yetkilileri ise böyle bir görüşmenin olmadığını açıkladı.