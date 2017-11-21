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Spor

Barcelona'dan Arda Turan açıklaması

Arda Turan'ın Barcelona yöneticileriyle görüşerek kulüpten ayrılmak istediğini söylediği ileri sürülmüştü

21 Kasım 2017 03:02

Barcelona Kulübü, Arda Turan’ın kulüp yönetimi ile görüşerek ayrılmak istediğini söylediği haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulübe ilettiği iddiası geniş yankı uyandırmıştı.

Çıkan haberlerde Arda Turan'ın, Barcelona Genel Direktörü Pep Segura ile sabah saatlerinde görüşerek "Birkaç teklif var, ayrılmak istiyorum" dediği iddia edilmişti.

İspanyol gazetesi Sport, bu iddiaları Katalan kulübüne sordu. Barcelona yetkilileri ise böyle bir görüşmenin olmadığını açıkladı.

 

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